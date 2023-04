Opinie nepopulară: dedolarizarea este aproape. Să vedem cum ne va afecta.

├Än timp ce pre┼čedintele Fran┼úei, Emmanuel Macron, preg─âtea o vizit─â istoric─â ├«n China, cu g├óndul de a-l convinge pe liderul chinez, Xi Jinping, s─â-┼či tempereze prietenia cu Putin, un colos francez, TotalEnergies, ┼či o companie chinezeasc─â finalizau prima tranzac┼úie cu gaze naturale lichefiate ├«n yuani din istorie. Ce ├«nseamn─â aceasta?

Francezii au explicat c─â tranzac┼úionarea ├«n moneda chinez─â a fost cerut─â de cump─âr─âtor, compania chinezeasc─â China National Offshore Oil Company, dar impactul este mult mai mare dec├ót simpla achizi╚Ťie realizat─â de statul chinez. Iar ramifica╚Ťiile pot fi sim╚Ťite, ├«n cur├ónd, ╚Öi de c─âtre noi.

├Änceputurile dolarului ca moned─â interna╚Ťional─â

Dolarul american este unitatea monetar─â a Statelor Unite ale Americii, iar┬á abrevierile lui, pe pia╚Ťa monetar─â sunt simbolul $, USD, sau US. Dolarul a fost adoptat de c─âtre Congresul Confedera╚Ťiilor Statelor Unite pe data de 6 iulie 1785, iar numele ├«i vine de la ┬áÔÇ×talerÔÇŁ, moneda din argint de ÔÇ×JoachimsthalÔÇŁ.

├Äntre 1-22 iulie 1944, la Hotelul Mount Washington din Bretton Woods, New Hampshire, SUA, a avut loc o conferin╚Ť─â interna╚Ťional─â cu tem─â monetar─â ╚Öi financiar─â. Atunci au fost ├«nfiin╚Ťate IBRD (Banca Interna╚Ťional─â pentru Reconstruc╚Ťie ╚Öi Dezvoltare), GATT (Acordul General pentru Tarife ╚Öi Comer╚Ť) ╚Öi FMI (Fondul Monetar Interna╚Ťional).

Sistemul de la Bretton Woods de management monetar a stabilit regulile pentru rela╚Ťiile comerciale ╚Öi financiare ├«ntre Statele Unite, Canada, ╚Ť─ârile Europei de Vest, Australia ╚Öi Japonia ╚Öi a definit ca moned─â utilizat─â oficial ├«n tranzac╚Ťiile interna╚Ťionale sau ca referin╚Ť─â ├«n orice schimb comercial taman dolarul american.

├Än mod tradi╚Ťional, dolarizarea este termenul care define╚Öte substitu╚Ťia valutar─â. Aceasta reprezint─â utilizarea unei monede str─âine ├«n paralel cu sau ├«n locul unei monede na╚Ťionale. Procesul este cunoscut ╚Öi sub denumirea de┬á euroizare atunci c├ónd moneda str─âin─â este┬á euro. ├Änlocuirea valutar─â poate fi total─â sau par╚Ťial─â. Cu toate acestea, de multe ori, termenul este folosit tocmai pentru a defini situa╚Ťia prezentat─â mai sus, ├«n care moneda american─â este folosit─â ├«n contextcul Acordului de la Bretton Woods.

La timpuri noi, monede noi

La fel, ├«n mod tradi╚Ťional, dedolarizarea se refer─â la procesul prin care o economie renun╚Ť─â la utilizarea dolarului american ca moned─â de schimb ╚Öi ├«╚Öi asum─â moneda na╚Ťional─â pentru tranzac╚Ťiile interne ╚Öi interna╚Ťionale. Acest proces poate avea efecte semnificative asupra industriei ╚Öi tehnologiei, at├ót pozitive, c├ót ╚Öi negative.

├Än primul r├ónd, dedolarizarea poate avea un impact pozitiv asupra industriei ╚Öi tehnologiei prin cre╚Öterea valorii monedei na╚Ťionale. ├Äntruc├ót o economie devine mai independent─â de dolar, investitorii ╚Öi comercian╚Ťii interna╚Ťionali ar putea avea mai mult─â ├«ncredere ├«n moneda na╚Ťional─â ╚Öi ar fi mai dispu╚Öi s─â o utilizeze pentru tranzac╚Ťii. Aceasta ar putea duce la o cre╚Ötere a valorii monedei ╚Öi la o ├«mbun─ât─â╚Ťire a stabilit─â╚Ťii economice.

Pe de alt─â parte, dedolarizarea poate avea ╚Öi un impact negativ asupra industriei ╚Öi tehnologiei prin cre╚Öterea costurilor pentru companiile care fac afaceri ├«n afara ╚Ť─ârii. Dac─â moneda na╚Ťional─â are o valoare mai mic─â dec├ót dolarul american, companiile ar putea fi nevoite s─â pl─âteasc─â mai mult pentru produsele ╚Öi serviciile importate, ceea ce ar putea duce la cre╚Öterea costurilor ╚Öi la o sc─âdere a profiturilor.

Cu toate acestea, folosind analogia cu defini╚Ťia dolariz─ârii de la capitolul anterior, putem spune c─â dedolarizarea urm─âre╚Öte s─â┬áreduc─â importan┼úa dolarului ├«n tranzac┼úiile interna┼úionale, fie din motive ce ┼úin de rivalitatea cu SUA ┼či geopolitic─â, fie din nevoia de diversificare pentru reducerea dependen┼úei de moneda american─â. Dedolarizarea are sens mai ales ├«n condi┼úiile actuale, c├ónd pre┼úurile ridicate ale petrolului ┼či dolarul puternic devin un amestec nociv deoarece cele mai multe state cump─âr─â ┼úi┼úei folosind dolari, un efort care creeaz─â infla┼úie ┼či cre┼čte costul vie┼úii. ├Än prezent, dedolarizarea are mai ales forma interna┼úionaliz─ârii yuanului. Iar viteza fenomenului cre┼čte.

Cum ne va afecta pe noi dedolarizarea?

Mare parte din tranzac╚Ťiile interna╚Ťionale din domeniul de tech sau IT, indiferent c─â discut─âm de achizi╚Ťii de produse fizice, precum microprocesoare, sau de produse software, se fac ├«nc─â ├«n moneda american─â. De╚Öi are deja o vechime ├«n domeniu, euro nu a reu╚Öit s─â se impun─â ca principal mijloc de tranzac╚Ťionare. Doar c─â, o dat─â cu conflictul din Ucraina, ascensiunea financiar─â a yuanului chinezesc (denumirea oficial─â este de renmimbi) a devenit tot mai vizibil─â. Iar cum China este deja o mare putere ╚Öi un important exportator ├«n domeniul IT ╚Öi tech, este oarecum logic c─â guvernul de la Beijing va ├«mpinge ─ân fa╚Ť─â propria moned─â.

Momentan nu are motive s─â o fac─â ├«n domeniile men╚Ťionate mai sus, din dou─â motive: industria de energie este tradi╚Ťional dominat─â de dolar ╚Öi este un etalon ├«n domeniul financiar, iar cea de tech nu beneficiaz─â de o burs─â a ei, cum o are ╚Ťi╚Ťeiul sau gazul.

Iar primul pas va fi f─âcut c├ónd companiile chineze╚Öti vor vinde (mai mult ca sigur) sau vor cump─âra (pu╚Ťin probabil) produse ale industriei IT sau tech ├«n propria moned─â. ╚śi nu este nevoie de produse finite; pot fi semiconductori, produse software sau displayuri.

Doar c─â, zic eu, nu suntem departe de momentul ├«n care Apple ar putea s─â anun╚Ťe pre╚Ťul noului iPhone ├«n… yuan sau renminbi, cum le-ar suna lor mai ok…