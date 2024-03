Dacia Duster 2024 echipata full costa aproape 30.000 euro

Dacia Duster 2024 are deja preturile oficiale prezentate pe site. Totusi, nu stim cat costa optionalele. Se pare ca in Franta si in Germania au aparut deja cateva configuratii si avem preturile de acolo.

Informatia o am de pe Facebook de la Marian Andrei. Asadar, un Duster Journey Full Hybrid si cu cateva optioanale precum YouClip, Pack Cold (300 euro, care inseamna volan incalzit, parbriz incalzit in zona stergatoarelor, scaune incalzite), Pack City (490 euro) si vopseaua Brun Terracotta (600 euro), preturile ajung la:

29.615 Euro prețul din Franța.

29.715 Euro în Germania.

Preturile de lista pentru Romania, fara optionale, sunt dupa cum urmeaza: