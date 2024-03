Review OnePlus 12 – evoluție față de gama anterioară, dar cu pași prea mici

După OnePlus 12R, al cărui review îl găsiți aici, a venit rândul ”fratelui mai mare”, flagshipul seriei 12. 🙂

Despre lansarea seriei 12 am scris deja aici pe site, așa că nu este de mirare că aveți parte acum de un review al unuia dintre modele. OnePlus 12R este deja disponibil pe eMAG și pe oppostore.ro.

Înainte de a începe review-ul propriu-zis, țin să vă spun ce am scris și la generația anterioară – OnePlus pare adeptul pașilor mărunți. Fiecare model aduce brandul mai aproape de marii jucători din gama de flagship, dar niciodată nu am putut spune că au ajuns definitiv acolo… O fi ceva din cultura asiatică în spate, nu știu.

Display ecran de tip AMOLED LTPO ProXDR , HDR10+, 600 nits (typ), 1600 nits (HBM) și 4500 nits (peak), cu dimensiunea de 6,82 inci (raport ecran/corp de ~90.8%), rezoluție de 1440 x 3168 pixeli, densitate de ~510 ppi, având un refresh rate maxim de 120Hz, 1B culori, tehnologie Dolby Vision, protejact cu Corning Gorilla Glass Victus 2 Chipset procesor Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm), CPU Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 3×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) si GPU Adreno 750 Memorie RAM 12/16/24 GB RAM (eu l-am primit pe cel din mijloc) Camera foto Principală: triplă de 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.43″, 1.12µm, multi-directional PDAF, OIS; 64 MP, f/2.6, 70mm (periscope telephoto), 1/2.0″, 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom; 48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚ (ultrawide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF Este realizată cu tehnologie Hasselblad Color Calibration și are Dual-LED flash, HDR, panorama. Filmează 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240/480fps, Auto HDR, gyro-EIS și are Dolby Vision Secundară: 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74″, 0.8µm Are Auto-HDR, panorama și filmează 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS Stocare 256, 512GB și 1TB spațiu de stocare (eu l-am primit pe cel de 512GB) Conectivitate Single SIM (Nano-SIM) sau Dual SIM (2x Nano-SIM, eSIM, dual stand-by) sau Dual SIM (2x Nano-SIM, dual stand-by); Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct; Bluetooth 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC; GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC; port USB Type-C 3.2 Sistem de operare Android 14, cu interfața OxygenOS 14 pentru piața globală și ColorOS 14, pentru piața din China Acumulator 5400 mAh din aliaj Litiu-Polimer, compatibilă fast charge la 80W/100W pe fir, 50W wireless și 10W reverse change Altele senzor de deblocare cu amprentă digitală integrat în ecran; senzor de deblocare facială; disponibil în două culori: Flowy Emerald, Silky Black și Silver; OTG; certificare IP65

La fel ca și la OnePlus 12R, cutia este cea clasică, iar conținutul este același: telefonul, o serie de stickere, încărcătorul, cablul aferent, cheița SIM și ceva broșuri.

Am mai spus-o și o reiau acum: nu este musai un lucru rău să păstrezi aceleași linii de design și color, ba chiar e bine din unele puncte de vedere, dar parcă OnePlus ar trebui să vină cu ceva proaspăt…

De la OnePlus 10T încoace, designul a urmat aceleași linii, iar seria 11, 12R și 12 nu fac excepție. De fapt, în afara dimensiunilor puțin diferite, discutăm despre aceleași lucruri ca și la OnePlus 12R: spatele și fața protejate de sticlă Corning Gorilla Glass Victus (pe spate este varianta simplă, pe față e generația 2), cadru de aluminiu, marginile rotunjite la spate și display, portul infraroșu pentru telecomanda universală și culoarea primită de mine (pentru că sunt trei disponibile, față de două la 12R). Până și tenta de ceramică de pe spate este identică…

Astfel, pe partea din față mai avem difuzorul de apeluri și camera secundară, pe spate ceva înscrisuri tehnice și logo companiei, precum și modulul de cameră, sus este antena de semnal, jos difuzorul audio, tăvița SIM și mufa de încărcare/transfer date, pe stânga sliderul deja devenit marcă înregistrată, iar pe dreapta butoanele de volumși cel de pornit/oprit.

Noutatea este că OnePlus 12 vine cu rezistență la apă și praf IP65, capabil să reziste la jeturi de apă de joasă presiune din orice direcție. Nu confundați cu IP68, deci ar fi bine să evitați scufundările și contactul prelungit cu apa. Interesantă aici este tehnologia Aqua Touch dezvoltată de OnePlus, care permite o experiență tactilă neîntreruptă atunci când ecranul este ud sau umed.

După cum am spus luna trecută, OnePlus ne-a obișnuit deja cu Oxygen OS și, chiar dacă se discută deja de trei ani de integrarea cu Color OS (lucru nu tocmai pe placul fanilor), această interfață a ajuns la iterația 14, lansată toamna trecută.

Discutăm despre un sistem de operare matur, foarte bine pus la punct și fără prea multe aplicații preinstalate. Bine, aici ar fi de discutat cât de Vanilla mai e interfața, pentru că au apărut câteva aplicații față de ce știam anii trecuți.

Avem la dispoziție cel mai performant procesor de pe piață, ceea ce nu ar trebui să ne mire, pentru că discutăm despre un flagship, până la urmă. Atât spațiul de stocare, cât și memoria RAM sunt extrem de generoase și urcă până la 24GB și 1TB!!!

OnePlus 12 este primul model din gama lor de vârf care vine cu senzor IR. Știu că suntem obișnuiți să vedem așa ceva la alți producători chinezi – cum ar fi Xiaomi – și pe modele OnePlus mid-range, dar niciodată și pe flagshipuri. Nu pot spune că mă dau în vânt după opțiune, dar e practic să poți comanda cam orice gadget de prin casă cu telefonul, fără a mai căuta telecomenzile dedicate…

Șiam deja că OnePlus consideră că 7 ani de suport OS este exagerat și că 12R primește doar trei. Ei bine, aflați că modelul de față vine cu un an în plus de suport pentru iterațiile de Android- (deci patru pentru updateuri majore și cinci pentru cele de securitate, lunare). Și, apropo de asta, cât am folosit telefonul, am primit și așa ceva:

Senzorii de deblocare, fie că vorbim de cel facial sau de amprentă, sunt extrem de rapizi și nu dau greș niciodată. Nu că ne-am fi așteptat la altceva, dar merită menționat.

Și acum, să discutăm despre elefantul roz din cameră: avem la review un flagship din 2024 care vine fără AI. O fi el un moft, dar toți producătorii serioși oferă așa ceva. Ba mai mult, Samsung a dedicat conferințe, buget și oameni special pentru așa ceva, la al lor S24. Știu, discutăm despre altă ligă, de un domeniu aflat doar la început, dar ideea rămâne… Apropo de subiect, Alex a dat un titlu inspirat review-ului lui la S24+Ș: AI injectat!

Față de 12R, de data aceasta avem parte nu doar de Wi-Fi1 ready, ci și de eSIM!

Ecranul este, se pare, unul dintre domeniile în care OnePlus a împins destul de mult limitele și s-a îmbunătățit.

Display-ul este un OLED care a crescut ușor în dimensiune, ajungând la 6,8 inci în diagonală, în comparație cu OnePlus 11. Cu toate acestea, este în continuare ușor curbat pe laterale, ceea ce contravine tendinței actuale a industriei de a folosi ecrane complet plate. De altfel, contravine și ideii mele că un asemena design a rămas în 2018 și ar trebui lăsat acolo…

La fel ca în cazul majorității flagship-urilor OnePlus anterioare, acesta este unul LTPO, ceea ce îi permite să comute în mod dinamic rata de reîmprospătare între 1 și 120 Hz pentru o experiență de rulare lină și satisfăcătoare.

Dar ceea ce face cu adevărat din OnePlus 12 un dispozitiv atât de intrigant este luminozitatea sa excepțională. Asta înseamnă că poate fi folosit liniștit în medii întunecare sau în cele extrem de luminoase, fără nicio problemă de lizibilitate.

Difuzoarele stereo ale telefonului sună foarte bine, oferind un sunet bogat și vibrant, care are darul să te îmbie la consum media. La asta sigur ajută Dolby Atmos, lucru care permite redarea unui sunet spațial.

În ceea ce privește feedbackul haptic, OnePlus a adus, de asemenea, câteva îmbunătățiri dispozitivului. Motorul vibratorului oferă haptici precise și puternice, care sunt întotdeauna plăcute de văzut (și de simțit). După ce a îmbunătățit foarte mult haptica anul trecut cu OnePlus 11, care a prezentat unul dintre cele mai mari motoare haptice din lume, OnePlus 12 îmbunătățește experiența cu un nou motor vibrator denumit Turbo. Acesta sporește experiența încercând să emuleze clicurile reale de pe tastatură, precum și să ofere diferite modele haptice în jocurile mobile suportate

OnePlus 12 vine cu o cameră principală nou-nouță, de 50 MP, care folosește unul dintre noii senzori de cameră de la Sony, LYT-808, din aceeași familie de senzori ca și LYT-T808 care a fost amplasat și pe camera principală a OnePlus Open (review aici) și care a oferit o calitate a imaginii și o performanță generală a camerei minunate. Am scris deja la acel moment despre cât de bun mi se pare modelul acela la capitolul foto și cum m-a impresionat.

Camera principală a OnePlus 12 este puțin mai mare, de 23 mm, și vine cu o apertură f/1.6 mai rapidă, cu performanțe excelente în condiții de iluminare scăzută.

Pe lângă îmbunătățirile hardware, OnePlus a adus și îmbunătățiri software și de procesare a imaginilor. Un algoritm HDR nou promite o procesare mai bună a imaginilor în scene cu iluminare extremă, folosind inteligență artificială pentru a aplica modificările necesare pentru a obține un aspect natural.

De asemenea, OnePlus a crescut ușor rezoluția camerei ultra-wide de la 48 la 50MP, dar fără îmbunătățiri majore în calitatea imaginii. Unghiul ultra-wide al camerei OnePlus 12 este ușor mai îngust, de la 115 la 114 grade, permițând încadrarea marginală a mai puțin în cadru. Autofocalizarea funcționează la doar 3,5 cm, permițând realizarea de fotografii macro de aproape.

Cel mai important, camera teleobiectiv cu zoom optic 3X revine pe flagship-urile OnePlus. După debutul pe OnePlus 7 Pro, camera teleobiectiv a fost eliminată, dar acum revine, îmbunătățind performanța în fotografii zoom.

Toate acestea sunt realizate cu suportul celor de la Hasselblad, așa că avem garanția calității! Dar, să vedem cum se descurcă în viața reală:

camera principală pe timp de zi, zoom diferit

camera principală pe timp de zi, zoom diferit, mod bokeh

camera principală pe timp de zi, hi-res, zoom diferit

camera principală pe tim de zi, master

camera principală pe timp de zi, panorama

camera principală nightmode, zoom diferit

camera selfie pe timp de zi

camera selfie pe timp de zi, bokeh

camera selfie pe timp de zi, pano

camera selfie,nightmode

Mai jos vă las și filmările cu OnePlus 12:

Da, știu că am pus doua filmări 8K, dar una e cu o scurtă introducere de la mine, iar cea de-a doua e cu niște artiști ambulanți prea faini ca să nu merite dublarea. 🙂

Revenind la subiect, apreciez că OnePlus 12 oferă filmare 8K, dar dacă nu ai un TV sau monitor capabil să redea așa ceva, nu te ajutp cu nimic…

Avem parte de o baterie generoasă, de 5400 mAh, cu 100 mai mică decât 12R, dar cu 400 în plus față de seria 11. Prin urmare, consider că avem parte de o evoluție.

Adițional, dispune de fast charge la 80W sau 100W pe fir, la 50W wireless și oferă 10W reverse change. Practic, are acumulatorul mare, se poate încărca foarte rapid, atât pe cablu, cât și prin inducție și poate încărca la rândul lui, un alt gadget! Practic dimineața, cât faci duș, pregătești micul dejun și te îmbraci, ai un ciclu de încărcare complet! Ce poți dori mai mult?

Discutăm despre un flagship cu multe plusuri, dar care oferă din nou senzația că îi lipsește ceva ca să poate fi un chalanger pe măsură pentru Samsung sau iPhone. Ca să fac o analogie, e ca atunci când mergi la restaurantul acela lăudat din oraș și comanzi cel mai scump preparat, dar vine fără sare și piper…

Per ansamblu, țin să remarc continua îmbunătățire a calității camerelor, de la o generație la alta. Practic, călcâiul lui Ahile, camerele foto au devenit un punct forte pentru OnePlus!

În funcție de configurație, OnePlus 12 poate costa 5047,99 lei (12GB RAM, 256GB), 5599 lei (16GB RAM, 512GB, Flowy Emerald) sau 5639,99 lei (16GB RAM, 512GB, Silky Black), dar nu mai beneficiați de oferta cu căștile cadou. De asemenea, modelul este disponibil și pe magazinul oppostore.ro.

Conform ultimelor informații, seria 12 se vinde bine și în România, cu mult peste ce estima producătorul, deci poate fi considerat un best-buy, se pare. Asta cu toate că este cam în aceeași gamă de preț cu Samsung S24+ sau chiar mai scump decât Pixel 8 Pro, care mi se par superioare ca și performanțe, suport și dotări.

PRO

dual-sim, compatibil 5G

are eSIM

încărcare ultra-rapidă la 80 sau 100W

încărcare wireless

reverse charging

autonomie bună

hardware de ultimă generație

performanță bună în utilizare

display excelent cu refresh rate de 120 Hz

OxygenOS cu update rapid de la producător

protecție Gorilla Glass pe ambele părți

certificare IP65

cameră telefoto

CONTRA

lipsa AI

patru ani de update-uri majore și cinci de securitate

preț destul de mare

design controversat

margini rotunjite pe toate părțile