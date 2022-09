Dacia Duster s-a scumpit cu 1500 euro in cateva luni

In luna mai am facut comanda pentru un Duster 1.5dCi 4×4 in echipare Prestige. Inca nu a venit, dar tot sun la Dacia sa-mi ofere informatii despre livrare. Si am aflat ca intre timp s-a scumpit cu 1500 euro.

Din mai si pana acum, aceeasi masina s-a scumpit cu 1500 euro. Daca vrei sa o comanzi ACUM o sa platesti mai mult. Din surse am aflat ca au avut probleme cu multe piese care se fabricau in Ucraina, cum ar fi butoanele pentru geamuri electrice.

Partea buna este ca cine isi va comanda acum noul Duster sau orice alta masina din gama Dacia, o sa o primeasca in noua versiune cu logo nou si grila noua. Adica astea de mai jos.

Personal inca astept dupa Duster, am primit seria VIN si asta inseamna ca se afla in fabricatie. Sper ca luna asta sa vina. Intre timp am reusit sa conduc noul Duster in aceeasi echipare si cu acelasi motor. Masina se descurca exemplar pe noroaie si drumuri proaste, unde eu cu Megane merg cu 5-10km/h, Duster trecea cu 40-50km/h. Abia astept sa vina sa ma distrez cu ea.