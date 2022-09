Apple are o cota de piata de 50% in SUA

In SUA, Apple a reusit performanta sa obtina o cota de piata de 50%, in timp ce in cealalta jumatate se da o batalie intre mai multi producatori cu sistem Android.

Stirea ar fi trecut peste ochii mei, insa am realizat tarziu ce inseamna asta. Si va las si pe voi sa procesati. 50% cota de piata in SUA, doar Apple! Populatia SUA in acest moment, conform Google, este de 329.5 milioane. Asta inseamna ca 164.7 milioane de oameni folosesc iPhone doar in SUA, in timp ce ceilalti folosesc un telefon cu Android.

Interesant ca in tabara Android doar Samsung are o cota mai mare, de 30%, in timp ce ceilalti se bat in procente mici cum ar fi Motorola, LG, OnePlus, Huawei, Xiaomi, Lenovo. Toti acestia la un loc sunt in diferenta ramasa de 20%.

In SUA este foarte usor sa-ti cumperi un iPhone, mai ales de la operatori. Au oferte bune, iar utilizatorii sunt deja obisnuiti cu formatul. Este greu dupa ce ti-ai luat un iPhone sa te intorci la Android. De aceea Apple o sa tot creasca in SUA, iar la nivel global o duc la fel de bine.

Pe 7 septembrie apar noile iPhone 14. Abia astept sa le vad. O sa aveti un review la iPhone 14 Pro de la mine imediat ce-mi ajunge de la precomanda. Eu raman cu 13 Pro Max in continuare, dar sotia merita un upgrade de la SE2.