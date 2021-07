Dacia pregateste un Logan Break pentru 2021

Mi-am dorit inca de cand am vazut primele randari cu noua Dacia Logan si o versiune break. Mi se pare ca ar putea arata foarte bine asa. Si desi in prima faza se zvonea ca Dacia nu va lansa nici o versiune break pentru noul Logan, noua varianta a fost deja vazuta in teste in Romania.

Masina a fost vazuta in oras si fotografiata, vedeti poza. A doua sursa este chiar anunutul Dacia care spune ca pregateste lansarea unui nou model cu 7 locuri in luna septembrie. Sa fie aceeasi masina din poza? Sa fie alta? Noul model va debuta pe 6 septembrie la salonul auto de la Munchen. Ca va fi tot Logan sau nu…nu avem idee.

”După seria recentă de lansări, printre care noile Logan, Sandero și Sandero Stepway, vehiculul electric Spring și noul Duster, Dacia continuă să-și reînnoiască gama de modele. Astfel, la Munchen va fi prezentat în premieră mondială noul model Dacia de 7 locuri, un vehicul familial și polivalent.

Sursa foto: Marian Andrei