Cristian Răducă

Sunt pasionat de tehnologie, de tot ce inseamna inovatie si sunt absolvent de Jurnalism. Ai putea zice ca era logic sa ajung sa scriu pe un blog de IT, insa a durat ceva pana am ajuns aici :). Sunt parte dine chipa arenait din octombrie 2018, moment in care l-am detronat pe Alex de pe rolul de «cel mai nou mebru al redactiei ».

Am lucrat 15 ani in domeniul resurselor umane, apoi am facut trecerea in barca IT. Mi se pare fascinant cat de multe poti invata dintr-un rol tehnic! Printre hobby-uri se numara cititul, mai ales stiri, pentru ca de carti am tot mai putin timp, sa petrec timp cu familia, sa plimb cei doi caini si sa lucrez pe langa casa. Am facut si un curs de 2 ani de ballroom dancing, dar nu ma puneti sa ma filmez dansand cha-cha, va rog ! :p

Imi place sa scriu pe blog, indiferent ca este vorba sa testez pentru voi gadgeturi sau sa redactez stiri si editoriale. Apreciez parerile sincere si documentate, chiar daca sunt in contradictie cu ale mele.

Puteti sa cititi articolele mele aici: https://arenait.ro/author/cristian-raduca

Contact la: cristianraduca [at] arenait.net