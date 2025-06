Tot ce trebuie să știți despre Mistral, competitorul european al OpenAI

Open AI este una dintre cele mai cunoscute companii din domeniul inteligenței artificiale (AI), fondată în 2015 de un grup de antreprenori și cercetători, printre care Elon Musk, Sam Altman și Greg Brockman.

Cu sediul în San Francisco, Open AI s-a remarcat prin dezvoltarea modelului ChatGPT, un asistent conversațional bazat pe modele de limbaj de mari dimensiuni (LLM), care a devenit un etalon în industria AI. Compania se concentrează pe crearea de sisteme AI generative, capabile să proceseze și să genereze text, imagini și alte forme de conținut. Open AI a atras atenția globală datorită performanțelor sale, dar și criticilor legate de abordarea sa comercială și de utilizarea datelor pentru antrenarea modelelor. Cu o finanțare de peste 18 miliarde de dolari, Open AI domină piața globală a AI, dar se confruntă cu competiție din ce în ce mai intensă, inclusiv din partea unor companii europene precum Mistral AI.

Mistral AI este o companie franceză fondată în 2023, considerată unul dintre cei mai promițători competitori ai Open AI și singura companie europeană care ar putea concura la acest nivel. Cu sediul în Paris, Mistral AI a fost înființată de trei foști cercetători de la Google DeepMind și Meta: Arthur Mensch (CEO), Timothée Lacroix (CTO) și Guillaume Lample (Chief Science Officer). Misiunea companiei este de a „pune inteligența artificială de frontieră în mâinile tuturor”, promovând o abordare bazată pe transparență și modele open-source, în contrast cu modelele proprietare ale Open AI.

Mistral AI s-a remarcat rapid datorită asistentului său conversațional, Le Chat, un rival direct al ChatGPT, disponibil pe iOS și Android. Lansat pe mobil în februarie 2025, Le Chat a atins 1 milion de descărcări în doar două săptămâni, devenind aplicația gratuită numărul unu în App Store-ul din Franța. Cu toate acestea, succesul său este mai limitat în alte țări europene, unde nu a intrat în topurile aplicațiilor. Președintele francez Emmanuel Macron a promovat public Le Chat, îndemnând cetățenii să îl descarce pentru a susține „un campion european”.

Mistral AI a dezvoltat o suită de modele de limbaj care se remarcă prin eficiență și performanță. Printre acestea se numără:

Mistral Large 2 : Modelul principal, succesorul lui Mistral Large, comparabil cu GPT-4o al Open AI. Este mai ieftin, cu costuri de 3 dolari per milion de tokeni de intrare și 9 dolari per milion de tokeni de ieșire, față de 5 dolari și, respectiv, 15 dolari pentru GPT-4o. Totuși, GPT-4o depășește ușor Mistral Large 2 în testele de generare de cod.

Mistral Medium 3 : Lansat în mai 2025, acest model este optimizat pentru eficiență, fiind ideal pentru sarcini de codare și STEM. Este disponibil prin API-ul Mistral la prețuri competitive: 0,40 dolari per milion de tokeni de intrare și 2 dolari per milion de tokeni de ieșire.

Devstral : Un model specializat pentru programare, lansat în mai 2025, care concurează cu modele precum Google Gemma 3 și DeepSeek V3 pe benchmark-ul SWE-Bench. Este disponibil gratuit sub licența Apache 2.0 și poate rula pe dispozitive cu resurse limitate, precum un Mac cu 32GB RAM.

Pixtral Large : Un model multimodal lansat în 2024, capabil să proceseze atât text, cât și imagini.

Mistral Saba : Un model dedicat limbii arabe, care răspunde nevoilor piețelor din Orientul Mijlociu.

Les Ministraux : O familie de modele optimizate pentru dispozitive mobile, care reduc cerințele de calcul.

Mistral OCR: Lansat în martie 2025, un API de recunoaștere optică a caracterelor (OCR) care transformă PDF-urile în text pentru a facilita procesarea datelor de către modelele AI.

Compania europeană pune un accent puternic pe modelele open-source, oferind acces gratuit la greutățile (weights) unor modele sub licența Apache 2.0, spre deosebire de Open AI, care folosește o abordare proprietară. Totuși, modelele lor premium, precum Mistral Large 2, sunt disponibile doar prin API sau licențe comerciale.

Mistral AI a atras investiții impresionante, ridicând peste 1,1 miliarde de euro (aproximativ 1,24 miliarde de dolari) de la fondarea sa. În iunie 2023, compania a obținut o rundă record de 112 milioane de dolari, condusă de Lightspeed Venture Partners, la doar o lună de la înființare, ceea ce a stabilit o evaluare inițială de 260 milioane de dolari. În 2024, o rundă de 600 milioane de euro a dus evaluarea la 5,8 miliarde de euro (6,2 miliarde de dolari). Investitorii includ nume mari precum Andreessen Horowitz, Salesforce, General Catalyst și Bpifrance.

Compania a încheiat parteneriate strategice cu Microsoft (care a investit 15 milioane de euro pentru distribuirea modelelor Mistral prin Azure), Agence France-Presse (pentru acces la arhiva de texte din 1983), IBM, Orange și Stellantis. Aceste colaborări subliniază ambiția Mistral de a deveni un jucător global, deși veniturile sale sunt încă în ordinul zecilor de milioane de euro, mult sub cele ale Open AI.

Deși Mistral AI este un lider european, se confruntă cu provocări majore. Evaluarea sa de 6 miliarde de dolari este impresionantă, dar cota sa de piață globală rămâne scăzută comparativ cu Open AI. Pentru a justifica această evaluare, Mistral trebuie să își crească veniturile la peste 500 milioane de euro în 2025, un obiectiv ambițios, având în vedere că în 2024 a generat doar zeci de milioane de euro. Fragmentarea pieței europene și reticența altor țări de a susține un „campion francez” sunt alte obstacole.

Pe de altă parte, Mistral AI investește masiv în infrastructură, planificând să construiască un centru de date AI, ceea ce ar putea reduce dependența de giganți precum Microsoft sau Amazon. De asemenea, abordarea sa open-source și prețurile competitive fac modelele sale atractive pentru companii și dezvoltatori individuali.

Pe lângă compania menționată de noi aici, Open AI se confruntă cu concurență din partea mai multor companii de top:

Anthropic : Fondată de foști cercetători Open AI, Anthropic a atras finanțări de aproximativ 8 miliarde de dolari și este cunoscută pentru modelul Claude, care concurează direct cu ChatGPT. Claude Sonnet 3.7 a depășit Mistral Medium 3 în peste 90% din benchmark-urile testate, dar este mai costisitor. Anthropic pune accent pe siguranța AI și etică, poziționându-se ca o alternativă mai responsabilă.

DeepSeek : O companie chineză care a lansat modele open-weight competitive, depășind uneori performanțele Mistral în benchmark-uri. DeepSeek V3, de exemplu, a fost comparat favorabil cu Devstral pe sarcini de programare.

Google : Gigantul tehnologic a dezvoltat modele precum Gemma 3 și Bard, care concurează cu ChatGPT. Gemma 3 a fost depășit de Devstral al Mistral în benchmark-ul SWE-Bench, dar Google rămâne un lider datorită infrastructurii sale masive.

Meta AI: Meta a lansat Llama, o serie de modele open-source care au fost bine primite în comunitatea de dezvoltatori. Totuși, Llama 4 Maverick a fost întrecut de Mistral Medium 3 în testele de performanță.

Mistral AI reprezintă o poveste de succes europeană într-o industrie dominată de giganți americani și chinezi. Cu Le Chat, modele open-source și o strategie axată pe eficiență și accesibilitate, Mistral AI are potențialul de a deveni un rival serios pentru Open AI. Totuși, pentru a-și consolida poziția, compania trebuie să-și extindă influența dincolo de Franța și să-și crească veniturile.

Într-un peisaj competitiv care include Anthropic, DeepSeek și Google, Mistral AI își croiește drumul ca un pionier al inovației deschise, susținând suveranitatea (OK, știu că nu mai are un înțeles prea bun la noi, dar nu am găsit altul) tehnologică europeană.