Realme GT 7T Review

A devenit un obicei in randul producatorilor de telefoane mobile ca dupa lansarea flagship-ului sa lanseze minim inca un model care pastreaza anumite caracteristici de la acesta, dar „taie” anumite aspecte premium. Realme, un brand relativ tanar, a intrat pe piata din Europa in 2021 si a crescut rapid datorita preturilor competitive si modelelor echilibrate. Anul acesta au lansat flagship-ul GT 7 Pro, iar GT 7T este, dupa cum probabil ati ghicit deja, modelul care te lasa cu mai multi bani pe card/portofel.

Proaspat anuntat alaturi de GT 7, atat GT 7T cat si GT 7 se aliniaza in spatele flagship-ului, cu 7T fiind cel mai accesibil.

Design si constructie

Primul gand care mi-a trecut prin cap dupa unboxing a fost „Renault 5 galben”.

Mi se pare ca un bundle Renault 5 cu Realme GT 7T in culoarea galbena cum e cel de la mine pare o pereche perfecta.

Constructia de tip sandwich este respectata, cu un ecran drept si un spate rotunjit pentru grip. Rama este realizata dintr-un plastic care imita metalul, iar spatele in cazul variantei galbene imita pielea. Designul camerei foto fac modelele din gama GT 7 inconfundabile.

Marginile ecranului sunt foarte subtiri si integral telefonul este bine construit. Dupa cum era de asteptat, pus langa un telefon premium si cel mai probabil de doua ori mai scump, diferentele vor iesi la iveala. Este certificat IP68/69 asa ca nu va avea probleme cu apa sau praful. La pachet vine cu un cablu de date si o husa din cauciuc, dar fara incarcator.

Software, performanta si autonomie

Avem cea mai recenta versiune stabila de Android si interfata proprietara realme UI ajunsa la versiunea 6.0. De mentionat ca va primi 6 actualizari majore de OS si este singurul din gama GT 7 cu un numar asa de mare (GT 7 PRO are 4, iar GT 7 are 3). Probabil datele Realme adunate de-a lungul anilor arata ca modelele T se bucura de cel mai mare numar de unitati vandute si un suport extins isi are sensul.

Gemini este aici pentru a acoperi nevoile AI, iar in rest ce pot sa spun este ca interfata tine de gusturi. La setarea initiala va trebui sa alocati cateva minute curateniei de bloatware specifica, iar setarile de personalizare prezente te vor asigura ca vei ajunge sa ii oferi personalitate. Are toate optiunile prezente pe un flagship si nu-i lipseste nimic.

La capitolul performanta si implicit hardware telefonul sta bine. Avem un procesor Mediatek Dimensity 8400 Max realizat pe o tehnologie de 4nm alaturi de 12GB RAM si 512GB memorie interna UFS 4.0 in configuratia ajunsa la mine.

Este suficient de puternic pentru gaming – conform geekbench este peste Samsung Galaxy S23 Ultra (Snapdragon 8 Gen2) in multicore si putin sub in singlecore. Intreaga experienta este fluida. Gasiti comparativele la mine in profilul Geekbench.

Bateria are o capacitate de 7000mAh si este de tip Si/C cu incarcare rapida la 120W. Nu ofera incarcare wireless si din pacate vine fara incarcator in pachet. Conform Realme un ciclu complet de incarcare la 120W are nevoie de 42 de minute. Din fericire nu trebuie incarcat foarte des. Autonomia este foarte buna: un utilizator moderat are sansa sa treaca de 2 zile.

Ecran si sunet

Ecranul este un AMOLED de 6.8inch cu o rata de reimprospatare de 120Hz fara LTPO, ceea ce inseamna ca nu isi va adapta rata de reimprospatare in functie de continutul afisat. Este generos ca dimensiune, sensibil la atingere, cu un senzor de amprenta cu deblocare instanta si perfect pentru clasa lui. Singurul aspect pe care l-am observat putin deranjant este contrastul – e putin peste gustul meu.

Sunetul stereo este foarte puternic – nu poti sta langa el cu volumul la maxim si cu muzica pornita. Ofera un balans echilibrat intre cele doua difuzoare si reda totul cu claritate. Comparativ cu un flagship ii lipseste o usoara finete pe alocuri, dar nu o vei sesiza decat in cazul comparatiilor.

Camera foto si video

GT 7T vine cu „decat” doi senzori foto pe spate si ii cam ajung. Senzorul principal este acelasi de 50MP folosit si pe modelul flagship GT7 Pro, la fel si cel ultrawide de 8MP, dar fiind utilizat un procesor diferit rezultatele vor fi la randul lor diferite. Nivelul de detaliu este bun, insa atat pozele cat si video au un contrast/luminozitate putin mai agresiva decat in realitate. Zoom-ul este realizat digital de senzorul principal de 50MP care se descurca bine la 2x si este inca in regula la 4x, dar la 20x cat suporta maxim nu-l pot recomanda.

Pe partea video lucrurile puteau sta mai bine: stabilitatea imaginii si claritatea acesteia ma asteptam sa fie mai bune considerand sectorul pe care il ataca telefonul.

poze standard

ultrawide

selfie

zoom 2x

night

video

Pret,concluzie, puncte pro si contra

Realme GT 7T in varianta 12GB/256GB memorie interna costa 2280RON in timp ce varianta 12GB/512GB costa 2475RON. GT 7T vrea sa fie un crowdpleaser si reuseste aproape in totalitate, pierzand putin teren din punctul meu de vedere doar la experienta foto/video.

Pro

autonomie excelenta de 2 zile cu incarcare foarte rapida

certificat IP68/69

sunet clar si puternic

constructie solida

6 ani de actualizari majore de OS

hardware potent

pretul

Contra