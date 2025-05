Wolt, care a preluat Tazz, începe cu stângul în București

După achiziția Tazz de la eMAG, Wolt pare să aibă un debut problematic, cel puțin în București. Problemele sunt serioase: livrările întârzie ore în șir, aplicația nu oferă actualizări în timp real, iar suportul lipsește complet sau, în cel mai bun caz, nu este disponibil în limba română. Practic, rămâi cu banii dați și cu mâncarea nelivrată.

Prima impresie contează, iar felul în care Wolt a pornit pe piața locală nu inspiră deloc încredere. Utilizatorii care au avut parte de o experiență proastă nu vor reveni cu o a doua comandă, iar imaginea companiei are deja de suferit.

Am scris și în trecut despre achiziția Tazz de către Wolt, dar acum, la câteva luni distanță, problemele sunt evidente. În București, comenzile ajung și după 3-4 ore, fără nicio explicație. Aplicația nu oferă actualizări, iar clientul nu are niciun control sau informație clară despre ce se întâmplă cu comanda sa. Iar dacă încerci să iei legătura cu suportul, ai șanse mici să primești ajutor și aproape zero șanse să primești răspuns în limba română.

Mai grav este că nu poți anula comanda nici după ore întregi de așteptare, chiar dacă restaurantul de unde ai comandat e deja închis. Mâncarea nu mai vine, banii nu îi recuperezi, iar tu rămâi să aștepți degeaba.

În cazul meu, acum două zile, comanda a ajuns după trei ore și a fost livrată, culmea, de un curier Glovo. Probabil restaurantul a renunțat să mai aștepte pe cineva de la Wolt și a găsit o soluție pe cont propriu. Totul pare o bătaie de joc și nu doar pentru mine, ci pentru mulți alți utilizatori.

Personal, am dezinstalat aplicația și rămân la Glovo. Cel puțin acolo știu la ce să mă aștept.