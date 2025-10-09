Arena IT

Scurgere de date masivă la Discord: 1.2 milioane de acte de identitate au ajuns pe mâinile hackerilor

Măsurile de verificare a identității și vârstei pentru platformele de social media, introduse recent în mai multe state, prezintă numeroase riscuri. Datele personale ale utilizatorilor ajung să fie procesate de furnizorii de servicii sau de terți, iar în unele cazuri securitatea lasă de dorit și pot apărea leak-uri. Fix asta s-a întâmplat la Discord, care, din primele informații, ar fi suferit un atac informatic prin care actele de identitate ale 1.2 milioane de utilizatori au ajuns pe mâinile hackerilor.

Mai mult, arhiva de 1.5 TB sustrasă de atacatori ar include nu doar fotografii cu documente de identitate, ci și nume de utilizator, adrese IP, conversații și date de facturare. Discord neagă acuzațiile, însă mai multe surse susțin că platforma de socializare este acum șantajată de atacatori, care solicită plata unei răscumpărări pentru a nu face publice datele.

Acestea fiind spuse, aveți mare grijă cui și prin ce mijloace furnizați date personale și mai ales documente oficiale. Acestea pot fi folosite în scopuri ilegale și vă pot crea mari probleme.

