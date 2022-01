Disney+ va fi disponibil în România din vară

Serviciul de streaming de la Walt Disney va fi disponibil oficial și în România începând din vara acestui an. Disney+ oferă conținut original exclusiv Disney, Pixar, Marvel, Star Wars și National Geographic. Prețul abonamentului lunar nu ne-a fost comunicat, însă ar trebui să fie similar cu cel practic în restul Uniunii Europene – 9 euro pe lună și 90 euro pe an. Momentan, serviciul este disponibil doar în 18 țări din Europa, Orientul Mijlociu și Africa, însă odată cu extinderea planificată pentru vara acestui an va putea fi accesat și din alte 42 de țări. Data exactă de lansare pentru România nu este însă cunoscută.

Sursa: paginademedia.ro