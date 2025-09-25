Disney+ majorează din nou prețurile abonamentelor

La doar un după ce a majorat prețurile și a introdus restricții de partajare a conturilor, Disney+ anunță noi scumpiri. Măsura va afecta inițial doar clienții din Statele Unite, însă, având în vedere istoricul scumpirilor de până acum, cu siguranță vom vedea prețuri mai mari și la noi în țară. Astfel, din data de 23 octombrie, abonații Disney+ din SUA vor plăti cu până la 3 dolari mai mult pentru pachetele de streaming.

În România, Disney+ costă 29.99 lei/lună pentru pachetul de bază cu rezoluție 1080p și 49.99 lei/lună pentru cel premium cu 4K HDR și audio Dolby Atmos. Serviciul de streaming nu a anunțat încă majorarea prețurilor pentru celelalte regiuni, însă, în baza a ceea ce se întâmplă în SUA, putem deduce că abonamentele se vor scumpi cu 10 sau chiar 15 lei și în România. Nu imediat, dar în câteva luni sigur vom vedea majorări de prețuri și la noi în țară.

Via Techspot