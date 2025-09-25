Pop-up-urile pentru cookies ar urma să dispară în Uniunea Europeană ca urmare a unei schimbări de legislație

Obligativitatea de a afișa pop-up-uri pentru cookies pe website-urile din Uniunea Europeană ar urma să fie eliminată cât de curând printr-o schimbare a reglementărilor din pachetul e-Privacy Directive. Din câte se pare, membrii consiliului din administrația European Data Protection Board (EDPB) încep să considere pop-up-urile și notificările de cookies deranjante, intruzive și mai ales inutile. Conform declarațiilor mai multor reprezentanți ai consiliului, vizitatorii site-urilor web acceptă din reflex stocarea modulelor cookie, nu sunt preocupați de termenii și condițiile site-urilor pe care le accesează și nici nu înțeleg prea clar ce fac aceste module cookies, astfel că pop-up-urile nu și-au atins scopul și sunt percepute drept deranjante.

Cu toate acestea, Comisia Europeană subliniază că renunțarea la pop-up-urile pentru cookies nu va duce la relaxarea cerințelor pentru protecția datelor cu caracter personal, ci mai degrabă la îmbunătățirea experienței vizitatorilor de site-uri web. Prima propunere oficială legată de eliminarea acestei cerințe pentru administratorii de website-uri, denumită „Scrapping Burdensome requirements for digital companies” va fi înaintată în luna decembrie.

Via Tom’s Hardware