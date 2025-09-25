Snapdragon Guardian va ajuta la localizarea mai rapidă a telefoanelor pierdute sau furate

Qualcomm pregătește o suită nativă de protecție pe dispozitivele cu Snapdragon care va permite localizarea, blocarea și ștergerea de la distanță a telefoanelor furate, integrată la nivel de platformă prin cadrul numit Snapdragon Guardian.

Inițiativa extinde abordarea „find, lock, wipe” dincolo de aplicații, prin capabilități ancorate în hardware și servicii de cloud, pentru a crește șansele de recuperare sau de protejare a datelor în scenarii de furt.

Primele implementări comerciale confirmate ale Snapdragon Guardian vin pe PC‑uri cu platforma Snapdragon X2 Elite, unde tehnologia oferă management out‑of‑band: localizare, blocare și ștergere chiar și când sistemul este oprit sau nu pornește, semnalând direcția în care evoluează și dispozitivele mobile. Qualcomm descrie Guardian ca un subsistem securizat în SoC, capabil să folosească Wi‑Fi și/sau 5G pentru a „ține legătura” cu dispozitivul și a interveni rapid în caz de pierdere sau furt, inclusiv în afara sistemului de operare. Presa economică notează că această nouă funcție este una dintre piesele‑cheie cu care Qualcomm vizează piața enterprise, dar cu impact direct și pentru consumatori odată ce ecosistemul se extinde.

Pe mobil, Guardian se va alătura noii generații a rețelei Find My Device de la Google, care deja poate localiza anumite telefoane Android chiar și offline și oferă instrumente rapide de blocare și ștergere la distanță. Google a actualizat ghidurile pentru activarea localizării offline și a recuperării la distanță, subliniind pașii necesari din setările Android pentru ca protecția să funcționeze înainte de un incident. În paralel, Android 16 introduce alerte pentru rețele celulare suspecte (stingray) și întărește detecția tentativelor de acces la identificatori sau de degradare a criptării, ridicând pragul de securitate împotriva abuzurilor din rețea. Google a generalizat și funcții precum Theft Detection Lock și Offline Device Lock pe un spectru larg de versiuni Android, pentru a bloca accesul imediat când sunt detectate tipare de furt și pentru a preveni ocolirea măsurilor de la distanță prin scoaterea telefonului offline.

Calendarul de pe zona PC indică primele laptopuri X2 Elite cu Guardian în 2026, ceea ce sugerează un orizont apropiat pentru maturizarea capabilităților similare pe telefoane, având în vedere direcția anunțată și interesul producătorilor pentru protecție anti‑furt „by design”. În ansamblu, combinația dintre un cadru hardware‑nativ precum Snapdragon Guardian și rețeaua Android Find My Device creează o apărare în straturi: localizare și control chiar când sistemul nu pornește, plus o rețea de crowdsourcing care ajută la găsirea dispozitivelor offline.

