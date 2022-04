Tesla a postat pe canalul sau de Youtube un filmulet de aproape 3 minunte in care putem vedea fabrica filmata din drona. In interior. Este spectaculos si putem vedea in timp real cum se produce o masina.

S-a folosit o drona de mici dimensiuni, asa numitele drone FPV care prind si 130km/h. Irelevant ce drona s-a folosit, fabrica este importanta si cum arata ea. Puteti sa o admirati rapid in cele aproape 3 minute.