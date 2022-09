Dynamic Island pentru Android a fost instalat de 1 milion de ori

Ce v-am zis? V-am zis? Sa nu ziceti ca nu v-am zis 🙂 Este un hit, fie ca ne place sau nu, Dynamic Island nu reprezinta un notch, ci imaginea unui nou telefon si o functie a acestuia. De aceea, clona pentru Android a fost descarcata de 1 milion de ori.

Nu spun ca Dynamic Island este ceva wow, ca nu e. Insa eu am inteles ce inseamna si cum a pus Apple problema. Si va zic si aici: au ales un nume departe de ideea de notch (te gandesti la notch cand auzi Dynamic Island?), l-au facut dinamic, au introdus 2-3 functii acolo cat sa fie util intr-o oarecare masura si gata. Notch-ul facut celebru pe iPhone X si detestat la inceput de toata lumea, a ajuns acum sa fie un feature. Sa vrei sa-l ai si tu. Este o moda si un simbol al brandului Apple. Da, fix asa este, fie ca ne place sau nu. Apple a stiut sa vanda un produs detestat de toata lumea si sa-l faca cool.

De asta 1 milion de utilizatori Android l-au descarcat pe telefoanele lor si de asta o vedem telefoane chinezesti cu notch similar. Tineti minte ce va spun acum. Urmeaza in scurt timp sa vedem un Huawei, Oppo, vivo, realme, Xiaomi cu un astfel de notch. Faceti print screen sa nu ziceti ca nu am zis. Vedeti si voi ce cautari sunt pe Youtube. Si am vorba pentru asta: Apple a stiut sa faca din cacat bici si sa mai si pocneasca.

Despre cine a facut tema de Dynamic Island pe Android si informatii extra, aveti link AICI cu sursa.