Cat mai costa un PC nou in ziua de azi? Am facut mai multe configuratii pentru voi

Noi, ArenaIT, suntem o exceptie, la fel si voi, pasionatii de calculatoare, ca avem niste calculatoare „racheta”. Dar nu toti sunt aici sa aiba cele mai noi procesoare si placi video. Asadar, uite cateva configuratii pentru TOATE BUZUNARELE si pentru TOATE ACTIVITATILE.

Initial numeam asta Configuratia Lunii, insa acum nu este cazul. Trebuie sa fac un sistem pentru un pusti de cativa ani si daca tot m-am apucat de cautat componente am zis fac si un articol. Si uite mai multe idei de configuratii. Pe toate le gasiti la PC Garage.

Este un sistem simplu cu un procesor i3 din cea mai noua generatie. Este un i3-12100 la 3.3GHz care are placa video integrata si un cooler la pachet. L-am combinat cu un mobo ieftin care sa aiba totusi un slot M.2 si HDMI. Si le are, dar nu inteleg ce cauta pe placa asta de baza porturile PS2 pentru mouse si tastatura.

In fine. Am pus cei mai ieftini 8GB RAM la 3200MHz cat suporta procesorul, un SSD de la ADATA excelent de 512GB si o sursa „romaneasca”. 450W sunt suficienti pentru sistemul asta iar producatorul l-am ales pe baza comentariilor, ca in banii astia nu poti alege dupa performanta neaparat. Important e sa nu bubuie. Prea repede.

Intreg sistemul l-am scos la 2021 de lei cu tot cu carcasa. Gasiti configuratia AICI.

Evident ca se pot face si modificari la sistem. Se mai poate adauga inca 8GB RAM la nevoie sau o placa video dedicata. Depinde doar de scopul sistemului.

Daca vrei sa faci un sistem pentru tine sau pentru un copil, iar directia lui este gamingul, atunci uite recomandarea mea. Este similar cu cel de mai sus, insa cu mici modificari.

In primul rand ca am pus acelasi procesor i3 dar faca placa video integrata. Este mai ieftin. Am adaugat 16GB RAM in loc de 8GB, dual channel DDR4 la 3200MHz.

In loc de 512GB am ales un SSD de 1TB de la Kingston, iar placa video este un GTX 1650 de 4GB. Credeti-ma, nu se poate mai bine de atat in acest segment de pret. M-am perpelit pe toate partile…n-am gasit ceva mai bun.

Costul total este de 3244 lei. Gasiti configuratia AICI. Este o configuratie exceleneta pentru jocuri in rezolutie Full HD. Pentru cele mai populare jocuri sunt convins ca o faca fata cu brio in Full HD.

Sistem de gaming dar nu racheta

Da, n-am gasit alta denumire pentru sistemul asta. L-am gandit pentru gameri, dar nu atat de extrem incat sa fie o racheta si sa ruleze jocurile pe ultra in 4K. Nu. Este un sistem de gaming cu ceva pretentii, sa poti sa dai pe high detaliile grafice in unele tiluri si sa te poti juca pe un monitor cu 144Hz. Cam asa l-am gandit eu. Si uite ce a iesit.

Am ales un Ryzen 5 5600X, un procesor excelent pe care l-am detinut si eu pana acum cateva luni cand am trecut la Intel Gen12. Este un procesor fantastic daca ma intrebati pe mine.

L-am imperecheat cu un mobo Gigabyte cu chipset B550, 16GB RAM de la Corsair si o superba RTX 2060 pe care am reusit sa o gasesc la 1799 lei. Este o super placa, credeti-ma pe cuvant. Este capabila sa ruleze jocuri in 2K cu multe FPS-uri si ma mir ca a ajuns sa coste atat. Ma rog, cam atat trebuia sa fie…dar cu criza asta…

La SSD am optat pentru un Samsung 980 de 1TB, ca nu era foarte scump, iar sursa este un Seasonic. Nu cred ca mai trebuie sa spun ceva legat de sursa pe un astfel de sistem. Hai sa nu ne batem joc de componentele astea.

Si asta a iesit. Link aveti AICI. A iesit la 4780 lei.

Uite si un sistem facut fara compromisuri. Este un sistem cu de toate, performant, capabil sa ruleze orice titlu din 2022, dar si jocuri viitoare, fara emotii in privinta detaliilor. Este fix cum trebuie sa fie. Nu m-am dus in extrem ci am ales componentele cele mai bune pentru o experienta grozava.

Dupa cum se vede am mers pe un i5-12600KF care suporta si memorii DDR5. Asadar, am luat o placa de baza cu sloturi DDR5 de la Gigabyte si am pus pe ea 16GB DDR5 la 5200MHz. Consider ca 16GB sunt suficienti pentru gaming.

Mai departe am luat un RTX 3060Ti, o placa video FANTASTICA! Cand am testat RTX 3060 si RTX 3070 abia daca am gasit diferente intre ele, doar 4-5FPS-uri in plus pentru RTX 3070. Asadar, la 2700 lei am gasit un RTX 3060Ti care merita fara doar si poate.

Combinatia cu i5 si 3060Ti este una foarte buna pentru gameri, ba chiar iti permite sa faci si streaming. La sursa am ales tot un Seasonic, este cel mai bun producator si pentru 650W 80+ Gold ofera un pret bun.

Din pacate nu avem cooler pentru procesor, iar aici fiecare isi alege ce doreste, aer sau apa. Am pus orientativ un cooler pe aer Deepcool in valoare de 170 lei si o carcasa orientativa de 315 lei. Spun orientativ pentru ca fiecare isi alege ce cooler si ce carcasa doreste in functie de preferinte. Poate vreti o carcasa simpla sau una cu multe becuri in ea. Asadar, am pus ceva orientantiv ca pret.

Pentru stocare am ales un HDD de 2TB si un SSD Kingston KC3000 de 1TB. Pe principiul ca vei rula jocurile de pe SSD, iar HDD-ul il vei folosi pentru a stoca date personale.

Ce a iesit? Pai vedeti poza de mai sus. Totalul este de 7900 lei, dar nu am facut rabat la calitate/performanta. Am ales componente bune, demne de 2022, care sa ofere o experienta incredibila in gaming.

Mai departe nu continui. Cine isi doreste un calculator extrem cu siguranta se pricepe sa-si faca. Asadar, cum vi se par preturile din prezent pentru componente?

Mie mi se par un pic mai scumpe decat in trecut. Doar un pic. Configuratiile de mai sus sunt excelente dpmdv, dar fiecare este liber sa-si modifice wishlist-ul dupa preferinte daca se pricepe.

Da, stiu ca in curand o sa vedem in magazine noile placi RTX 4000, noile procesoare de la AMD (astea sunt deja dar preturile sunt mari atat pentru ele cat si pentru placile de baza) si o sa apara si generatia 13 de la Intel cat de curand. Am vazut deja placile de baza de la anumiti producatori cu ochii mei. Dar lucram cu ce avem nu cu ce o sa fie.

Apropo, am vazut zilele trecute un RTX 4090 de la Gigabyte. Are Alex, colegul meu, o vorba pe care nu o pot reproduce aici. Efectiv mi-a stat mintea-n loc cand am vazut imensitatea aia de placa.