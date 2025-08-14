Eliberează rapid 7 GB pe PC-ul tău cu Windows

Windows 10 și 11 rezervă automat aproximativ 7 GB pentru update-uri și fișiere temporare. Funcția se numește Reserved Storage și ajută la instalarea fără probleme a actualizărilor. Dacă ai nevoie de spațiu, o poți dezactiva.

Ce e Reserved Storage? Începând din 2019 (Windows 10 versiunea 1903), Microsoft a creat un spațiu rezervat (aproximativ 7 GB) pentru actualizări, fișiere temporare și cache-uri de sistem. Scopul? Să prevină eșecul update-urilor atunci când spațiul liber este redus.

De ce ai putea vrea să-l dezactivezi? Dacă ai nevoie urgentă de câțiva giga, dezactivarea poate elibera din aceste ~7 GB. Atenție însă: creșterea spațiului va fi vizibilă după următoarea actualizare majoră.

Pași simpli pentru a dezactiva Reserved Storage

1. Verifică dacă e activ:

Deschide Command Prompt sau PowerShell cu drepturi de administrator.

Rulează:

DISM /Online /Get-ReservedStorageState

Vei vedea „Enabled” sau „Disabled”.

2. Dezactivează Reserved Storage:

În același terminal, scrie:

DISM /Online /Set-ReservedStorageState /State:Disabled

Sau, în PowerShell:

Set-WindowsReservedStorageState -State Disabled

După un reboot și la următorul update major, spațiul rezervat va fi eliberat

3. Cum il poți reactiva

Dacă cumva vezi că ai probleme cu instalarea de update-uri, atunci poți reactiva Reserverd Storage, dar trebuie, evident, să ai spațtiu liber:

DISM /Online /Set-ReservedStorageState /State:Enabled

Cam atât, vă urez spațiu liber!