Microsoft susține că până în 2030 vom renunța la mouse și tastatura în favoarea interacțiunilor prin inteligența artificială

Ambițiile Microsoft cu privire la dezvoltarea Windows și integrarea inteligenței artificiale par să fie mult mai mari decât credeam până acum. Din câte reiese dintr-un material video publicat în urmă cu câteva zile, compania americană se așteaptă ca în următorii cinci ani să renunțăm la interacțiunile cu PC-ul prin mouse și tastatură și să utilizăm în schimb un limbaj natural, interpretat de inteligența artificială.

David Weston, VP al diviziei Enterprise & Security, declară că în loc să folosim tastatura și mouse-ul vom alege tot mai des să interacționăm cu sistemul de operare prin comenzi vocale. Totodată, acesta este de părere că interacțiunile utilizând perifericele vor fi considerate arhaice în 2030, similar cum sunt percepute în ziua de azi MSDOS-ul și aplicațiile care rulează în linie de comandă. Mai mult, având în vedere dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale, ne putem aștepta ca în următorii ani să asistăm la introducerea angajaților virtuali, accelerați de inteligența artificială. Aceștia vor fi capabili să interacționeze pe Teams, să participe la întâlniri și să opereze inclusiv ca experți în securitate informatică.

Însă consumatorii nu sunt impresionați de ambițiile Microsoft și de riscurile asociate inteligenței artificiale. Drept dovadă, videoclipul publicat de companie pe YouTube are mai multe dislike-uri decât like-uri, dar și extrem de multe comentarii negative.

Via Techspot