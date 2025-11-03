Skoda Slavia 2025 lansată în India cu actualizări de model și caracteristici îmbunătățite

Skoda a lansat versiunea 2025 a sedanului Slavia pe piața din India, aducând o serie de îmbunătățiri de design, caracteristici premium suplimentare și prețuri revizuite care încep de la 10,34 lakh rupii pentru varianta de bază Classic MT.

Această actualizare de anul acesta a modelului se concentrează pe oferirea caracteristicilor premium mai accesibile pentru o gamă mai largă de clienți, menținând în același timp opțiunile de motorizare și designul distinctiv care au făcut din Slavia un success pe segmentul sedanurilor de dimensiuni medii.​

Modelul 2025 păstrează cele două motoare turbo benzină TSI care au definit performanța Slavia: unitatea de 1,0 litri cu trei cilindri care produce 115 CP și 178 Nm cuplu, și motorul mai puternic de 1,5 litri cu patru cilindri care generează 150 CP și 250 Nm. Ambele motoare sunt disponibile cu transmisie manuală cu 6 trepte, în timp ce varianta de 1,0 litri poate fi echipată cu o transmisie automată cu convertizor de cuplu cu 6 trepte, iar motorul de 1,5 litri vine cu opțiunea DSG cu 7 trepte.​

Din punct de vedere al designului, Slavia 2025 primește îmbunătățiri estetice subtile care includ o siluetă mai aerodinamică cu linii de caroserie mai ascuțite și o grilă frontală reproiectată. Farurile LED cu indicatoare dinamice și noile modele de jante din aliaj adaugă o notă mai sportivă, în timp ce Skoda s-a concentrat pe făcarea Slavia mai atractiv pentru tinerii profesioniști și familiile care caută un vehicul zilnic premium cu stil european.​

Gamma de variante pentru 2025 include Classic, Signature, Sportline, Monte Carlo și Prestige, cu prețurile variind de la 10,34 lakh rupii pentru Classic MT până la 18,24 lakh rupii pentru varianta top Prestige cu motorul de 1,5 litri și transmisia DSG. Skoda oferă multiple opțiuni de culoare, inclusiv Crystal Blue, Carbon Steel, Tornado Red și Brilliant Silver, oferind cumpărătorilor mai multe posibilități de personalizare.​

Eficiența combustibilului rămâne impresionantă, cu motorul de 1,0 litri oferind până la 19,62 kmpl și varianta de 1,5 litri realizând aproximativ 18,45 kmpl, combinat cu un rezervor de combustibil de 45 de litri care asigură o autonomie excelentă. Răspunsul pieței la Slavia 2025 a fost pozitiv, recenzorii apreciind performanța rafinată a motorului de 1,5 TSI, schimbările line de viteză și confortul general de conducere.​

Skoda pregătește și o versiune facelift mai completă pentru prima jumătate a anului 2026, care va include sisteme ADAS de nivel 2 cu frânare autonomă de urgență, control adaptiv al vitezei de croazieră și asistență pentru menținerea benzii, consolidând și mai mult poziția Slavia ca alternativă premium în segmentul sedanurilor compacte din India.

