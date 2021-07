eMAG ofera livrare in aceeasi zi in Bucuresti, inclusiv sambata si duminica

eMAG isi extinde serviciul de livrare si ofera acum posibilitatea de a primi pachetul in aceeasi zi, chiar daca este sambata sau duminica. Cel putin in Bucuresti.

Astfel, daca faceti comanda pana in ora 12:30 o sa primiti produsul in aceeasi zi. Serviciul este gratuit pentru membrii Genius sau 17 lei pentru cei care nu sunt membrii. Produsele pot ajunge la easybox sau pot fi livrate la usa ta prin curier, in orice zi! Nu conteaza ca este sambata sau duminica.

De fapt asta este noutatea. eMAG ofera deja livrare in aceeasi zi de mult timp, insa acum o pot face si in weekend.

Eu comand des de pe eMAG, am cont Genius si pana acum am economisit prin Genius aproape 400 lei in doar 6 luni. Deci 800 lei pe an. Livrarile au fost rapide, mai putin 2-3 exceptii cand am primit coletul bubuit sau comanda a intarzia, dar atunci am fost recompensat cu un voucher.

Voi cum va mai intelegeti cu eMAG?