Un nou scandal cu bateriile la Apple?

Un scandal inteleg gresit de foarte multi utilizatori, dar mai ales de concurenta, care nu rateaza nici un moment ca sa atace compania. Prolema a inceput acum cativa ani, parca pe la iPhone 6. Se pare ca inclusiv la noile modele iPhone 12 exista o limitare.

In caz ca nu mai stiti, prin 2016 Apple a limitat performanta telefoanelor mai vechi sau a celor care aveau bateria intr-o stare deplorabila. Motivul a fost unul cat se poate de nobil, dar inteles gresit si poate aplicat cam fortat. Apple isi dorea ca utilizatorii sa poata folosi telefonul in continuare fara a degrada si mai mult bateria, dar limitand astfel performanta procesorului. Din pacate nu totul a functionat corect si dupa iOS 10.2.1 bateriile multor telefoane s-au degradat si mai rau. Astfel, Apple si-a cerut scuze in 2017 si a oferit o reducere la schimbarea bateriiilor.

Recent, in iOS 11.3, Apple a adaugat ceea ce stim astazi drept Battery Health, o functie disponibila si astazi pe iOS 14. Conform organizatiei pentru protectia consumatorilor din Spania, Apple a restrictionat performanta modelelor noi, inclusiv iPhone 12. Vorbim aici despre toate modelele incepand de la iPhone 12 pana la iPhone 8. Organizatia spune ca Apple a limitat performantele procesorului si ca a redus drastic durata de viata a bateriei.

Organizatia a trimis o scrisoare catre Apple prin care o rezolvare, dar si o modalitate de a compensa utilizatorii afectati. Daca Apple nu raspunde la solicitarea trimisa atunci compania va fi data in judecata.

Momentan nu exista un raspund din partea Apple. Nu stim nici macar daca problema depistata de organizatia consumatorilor din Spania este reala. Poate fi o simpla eroare si atunci se va putea remedia tot cu un update de software.

Ca utilizator de 11 Pro pot sa spun ca nu am simtit nici o limitare, iar sanatatea bateriei este la 89% in acest moment, dupa aproape 2 ani de utilizare.

Sursa: phonearena