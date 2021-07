Top 5 producatori de smartphone-uri in primele 6 luni din 2021 – Xiaomi ajunge pe locul 2

Astfel de topuri sunt realizate trimestrial si variaza tot timpul. Pentru unele persoane aceste topuri sunt foarte importante, ii fac sa se simte mai bine. Pentru alte persoane aceste topuri nu reprezinta nimic.

Canalys se ocupa de aceste topuri, iar in Q2 2021 avem un clasament interesant. Samsung este pe primul loc cu 19% cota de piata si se bucura de o crestere de 15%. Xiaomi este pe locul 2 cu o cota de piata de 17% si se bucura de o crestere de 83%. Apple are o cota de piata de 14% si se bucura de o crestere de doar 1%. Urmeaza Oppo cu 10% cota de piata si Vivo tot cu 10% cota de piata.

Ce vreau sa luati in calcul neaparat este numarul de modele fabricate de ficare producator. Daca Apple lanseaza 4 modele pe an, Samsung, Xiaomi, Oppo sau Vivo au peste 20-30 de modele pe an cu preturi care pornesc de la 400 lei si ajung pana la peste 5000-6000 lei.

Apple are o cota de piata de 14% vanzand anual doar 4 modele, in timp ce Samsung are o cota de piata de 19% vanzand zeci de modele. De ce fac comparatia asta? Pentru ca acest top nu reflecta neaparat calitatea sau increderea intr-un brand. Acest top arata strict numarul de unitati vandute la nivel global, iar China si India sunt piete foarte sarace unde telefoanele ieftine oferite de Vivo, Xiaomi sau Oppo se vand foarte bine.

Xiaomi se bucura de o crestere foarte mare datorita sau din cauza lui Huawei. Dupa disparitia brandului din piata, consumatorii trebuiau sa aleaga alta tabara, iar Xiaomi se pare ca a fost favorita.