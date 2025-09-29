Arena IT

LG a lansat un smart TV pentru persoane în vârstă

Smart TV-urile obișnuite au devenit mult prea mult complicate pentru persoanele în vârstă, iar LG și-a dat seama de acest lucru și a introdus un model special pentru seniori. Pe numele său Easy TV, noul smart TV de la LG aduce o interfață simplificată, cu fonturi mărite, dar și o telecomandă cu aranjament intuitiv și butoane mari.

De asemenea, Easy TV sosește și cu funcții de asistență și videoconferință, prin intermediul integrării cu aplicația de mesagerie sud-coreeană Kakao Talk. Astfel, persoanele în vârstă, care întâmpină dificultăți în operarea televizorului sau care au o urgență, pot apela rapid la un cunoscut sau iniția rapid apeluri video. Telecomanda sosește și cu un buton dedicat în acest sens, astfel că utilizatorii vor avea acces instant la mediul de asistență și nu vor trebui să navigheze prin interfețe complicate. Totodată, televizorul oferă și funcționalități de tip „life alert”, care pot notifica utilizatorii cu privire la activitățile importante din viața de zi cu zi, cum ar fi administrarea medicamentelor.

Însă contrar așteptărilor, LG Easy TV nu este nici pe departe un model accesibil, fiind inclus în gama premium LG QNED evo. Va fi disponibil pentru început doar în Coreea de Sud în variante de 65″ și 75″ și la prețuri ce pornesc de la 2760 de dolari. Momentan, LG nu a comunicat dacă îl va lansa sau nu la nivel global.

