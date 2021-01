Tin minte ca la fiecare articol in care prezentam anumite produse ca pot fi precomandate, prin comentarii apareau oameni care nu intelegeau acest termen. Cum adica precomanda? De ce as face asa ceva? Va spun eu acum de ce…

Prietena mea a decis ca vrea un Apple Watch SE, asa ca am inceput sa cautam. De o saptamana am luat toate magazinele la rand si nicaieri nu mai este pe stoc. Apple Watch SE 40mm Silver. Nicaieri! Iar daca apare ca ar fi pe stoc undeva credeti-ma ca nu este.

Stocurile sunt epuizate atat la ceasuri cat si la iPhone 12 in toate variantele sale. Greu o sa gasiti un iPhone 12 pe stoc, iar daca sunt pe stoc sunt doar cateva si poate nu este ce vreti voi. De exemplu iPhone 12 Pro Max de 512GB e out of stock cam peste tot. Marfa noua vine abia la inceputul lunii februarie din cate mi-a fost confirmat de doua magazine diferite, eMAG si iStyle.

Asadar, vreau un ceas dar nu am de unde sa-l cumpar. Si aici vine partea cu precomanda. Cand s-a lansat Watch SE nu eram siguri daca-l vrem sau nu. Eu am deja un Apple Watch, prietena nu, dar isi dorea pentru ca la vazut pe al meu si considera ca are nevoie de unul. Cam tarziu si-a dat seama….

Pentru ca acum nu mai sunt disponibile pe stoc, iar cand vor reveni sigur se vor vinde ca painea calda. Daca se gandea mai din timp puteam sa-l luam la precomanda si atunci aveam asigurat unul.

Pentru ca la asta este buna precomanda. Cumperi produsul inainte sa apara pe stoc. Practic iti rezervi deja o bucata, iar cand ajung pe stoc 10 bucati de exemplu, tu ai deja o bucata rezervata. Doar sa o ridici din magazin. Caci dupa se termina stocul cine stie cand mai apar, iar daca iti doresti acel ceva il vrei cat mai repede posibil, nu dupa o luna.

De ce este bine sa faci precomanda la un produs pe care ti-l doresti? Ca sa fii sigur ca il prinzi pe stoc si nu astepti cu saptamanile sau lunile sa revina. Mai ales cand vorbim de produse care se vand ca painea calda, gen telefoanele mobile populare sau gadget-urile populare precum ceasurile.