Noii termeni de utilizare Whatsapp mai intarzie putin

Facebook a decis sa amane cu 3 luni aplicarea noilor termeni si conditii dupa ce utilizatorii WhatsApp s-au declarat ingrijorati si unii chiar s-au mutat pe alte aplicatii pentru comunicare.

Dupa valul de indignari din randul utilizatorilor, Facebook – compania mama a WhatsApp a decis ca este nevoie de o perioada de „acomodare”, in care utilizatorii WhatsApp sa inteleaga exact ce anume se schimba si ca de fapt Facebook nu va avea access la datele acestora, iar conversatiile vor fi in continuare criptate. Neincrederea aratata de utilizatori este oarecum justificata, mai ales cunoscand istoricul Facebook si mai ales Cambridge Analytica. Ramane de vazut daca acestia vor reusi prin campania de informare sa linisteasca utilizatorii sau acestia vor continua sa migreze spre aplicatii precum Signal si Telegram.

Initial, noii termeni si conditii ar fi trebuit sa intre in vigoare din 8 februarie, iar acum noua data este 15 mai.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP

