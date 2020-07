Kingston Canvas Go Plus 256 GB review: un card bun pentru filmat 4K

Recent au ajuns la mine un card Kingston Canvas Go Plus de 256 GB și un cititor de carduri pe USB 3.2 Kingston MobileLite Plus. Ele fac echipa bună cu un laptop care n-are cititor de carduri SD (poate are doar de micro SD) sau un PC. În plus, sunt ce trebuie pentru o camera video care filmează 4K.

Kingston Canvas Go Plus este un card de memorie de tipul SDXC și clasă de viteză (UHS – Ultra High Speed) U3. Practic, cam de ceea ce ai nevoie dacă vrei să filmezi 4K. Îl poți folosi într-un GoPro, o cameră foto care filmează 4K, o dronă sau mai știu eu ce. Eu l-am pus într-un Sony A6400 în care foloseam până acum un card de memorie mai încet cu vreo 15 MB/s decât acest Kingston și făcea față cu brio la 4K.

Cardul vine în capacități de stocare la 64 GB până la 2 TB. Cel de la mine are 256 GB.

Și, doar informativ, pe cei 256 GB ai acestui card pot să obțin următoarele date folosind al meu Sony A6400:

10 ore și 29 de minute la Full HD și 50 FPS

5 ore și 19 minute la 4K și 25 FPS

peste 10.000 de poze la 24 megapixeli

Și acum, niște cifre obținute cu CrystalDiskMark folosind adaptorul USB 3.2 (MobileLite Plus). Eu zic că sunt niște valori foarte bune, și poate n-aș fi știut dacă-s așa bune dacă nu le comparam cu cele obținute de cardul pe care îl foloseam deja fară probleme de un an și, cum ziceam, a obținut cu vreo 15 MB/s. Doar că „vechiul” card era de 128 GB și cumva reușisem să îl umplu, acum, cu cei 256 GB pot să fac „curat” mai rar iar cel de 128 GB devine backup.

Cardul costa între 240 și 270 lei.