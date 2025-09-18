Experiment bizar: server web instalat pe o țigară electronică de unică folosință

În mod neașteptat, țigările electronice, chiar și cele de unică folosință, integrează circuite electronice sofisticate, iar în unele cazuri sosesc chiar cu procesoare ARM și memorie RAM, putând fi, teoretic, reprogramate și readaptate pentru alte scopuri.

Iar după cum a descoperit @BogdanTheGeek (X), un pasionat de electronică român, acestea pot rula inclusiv unele aplicații mai complexe. Sigur, dotările nu sunt cele mai strălucite, iar performanța pentru aproape orice tip de aplicație lasă mult de dorit, însă, de dragul experimentului, acesta a instalat un server web pe o astfel de țigară electronică dotată cu procesor ARM Cortex M0+, 24 KB stocare și doar 3 KB SRAM.

Reprogramarea și optimizarea au fost extrem de complicate, după cum detaliază și acesta într-o postare pe blog, însă, într-un final, după ce a apelat la numeroase artificii, inclusiv emularea un modem dial-up folosind interfața SLIP a controller-ului, server-ul a devenit funcțional și poate fi accesat prin acest link. Bineînțeles, din cauza resurselor limitate, încărcarea paginii se realizează extrem de lent. Conform autorului, dotările hardware ale respectivei țigări electronice sunt de aproximativ 100 de ori mai slabe decât a unui smartphone de acum 10 ani, așadar e imposibil de obținut rezultate satisficătoare.

Via Tom’s Hardware