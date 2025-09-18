Codul sursă al marelui firewall chinezesc s-a scurs online

Pentru cei ce nu știu, China are poate cel mai sofisticat instrument de cenzură online, denumit marele firewall chinezesc și capabil să filtreze întreg traficul de internet național și să blocheze domenii web, adrese IP și chiar și protocoale VPN. Până acum, modul de operare al acestuia era în mare parte necunoscut, chinezii păstrând secrete aplicațiile, codul sursă și echipamentele utilizate pentru filtrarea traficului, însă, din câte se pare, la începutul acestei luni, codul sursă al firewall-ului și multe documente asociate, inclusiv log-uri și comunicări interne, s-au scurs pe internet și sunt listate la vânzare. Conform cercetătorilor de securitate informatică care au analizat codul sursă și restul datelor, firewall-ul este mult mai complex decât se credea inițial, integrând mecanisme avansate de deep packet inspection, de detectare a conexiunilor VPN, dar și de SSL fingerprinting, făcând extrem de dificilă ocolirea acestuia.

Mai mult, din câte reiese din documentația din leak, chinezii chiar oferă o soluție comercială bazată pe acesta, denumită „Great Firewall in a box” sau Tiangou. În Myanmar, de exemplu, este deja integrată în 26 de data centere și gestionează peste 80 de milioane de conexiuni TCP, iar datele sugerează că este sau urmează să fie utilizată și în Pakistan, Ethiopia și Kazakhstan. Sursa leak-ului nu e cunoscută cu exactitate, însă experții în domeniu bănuiesc că ar proveni de la Geege Networks sau Fang Binxing, ambele asociate cu dezvoltarea firewall-ului chinezesc.

Sursa: Tom’s Hardware