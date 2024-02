Am facut 1050 km in 12h 30m cu masina electrica si n-a fost greu deloc

Articolul ar putea fi doar titlul, insa pentru ca vreau sa nu spuneti ca nu e credibil, o sa va detaliez putin toata experienta care, apropo, nu e prima.

Preambul

Consider ca drumurile peste 1000 km, dintr-un foc, ar trebui fie impartite, fie facute cu avionul. Noi asa facem: daca avem chef de plimbare cu masina – asa zisul „roadtrip” – atunci mergem cu ea, insa ce e peste 1000 km cam impartim in doua. Nu de alta, dar suntem in vacanta si nu e doar destinatia importanta, ci si drumul. Altfel cautam bilete de avion.

Ei bine anul trecut am facut vreo doua drumuri de Grecia cu masina electrica (Timisoara – Zakynthos si retur plus Timisoara – Bucuresti – Thasos – Timisoara) si am realizat cat de mult s-a schimbat totul fata de acum doi ani cand faceam treaba asta – am scris trei articole pe Electromobilitate la vremea aceea.

Drumul a devenit in doar trei ani mult mai usor pentru ca s-a imbunatatit extrem de mult infrastructura, dar, de ce sa nu recunosc, si pentru ca masina cu care am facut drumul e una mult mai performanta. Daca acum trei ani faceam acel drum cu un Renault Zoe cu baterie de 52 kWh, cu putere maxima de incarcare de 45 kW, de anul trecut facem drumurile cu un Tesla Model Y Long Range cu o baterie de 75 kWh si putere maxima de incarcare de 250 kW.

Experienta in sine

Si pentru ca am stabilit deja contextul, vreau sa va relatez pe scurt experienta de peste 1000 km, facuti intr-o zi (nu in cateva zile cum spun scepticii) cu o masina electrica.

In ianuarie am plecat la sanie in Austria impreuna cu colegul Gabi si jumatatile noastre mai bune. El a venit din Bucuresti direct in Austria si eu am plecat din Timisoara. La dus, pentru ca am plecat tarziu, ne-am oprit la Viena peste noapte. Insa la intoarcere pentru ca aveam deja experienta cu masina si pentru ca am mai venit din Austria dintr-un foc acum vreo doi ani, insa doar vreo 900 km, am zis: hai sa facem drumul dintr-o bucata.

Am plecat din Fulpmes, unde am fost cazati, spre Dumbravita, Timis, unde locuim. Google Maps spunea ca vom face 10h si 30m si, in final, noi am facut 12h si 30m. Simplu de calculat, pentru ca am plecat la ora locala 9 AM (deci 10 AM in Romania) si la 10:30 PM deja filmam incheierea vlogului (de mai jos) de calatorie.

In concluzie, am facut exact 12h 30m pentru un drum pe care Google il estima la 10h si 30m fara opriri. Insa pe drum incoace au mai fost momente cand efectiv am stat pe autostrada fara sa ne miscam (cel putin 20 de min) si momente cand ne-au scos de pe autostrada desi nu era planuit. Probabil au fost lucrari sau ceva accident. La vama n-am stat mult, sub 3 minute, ceea a fost fascinant.

De incarcat am incarcat in total undeva sub 2h, timp in care ne-am linistit si alte nevoi precum mancat sau mers la toaleta. De mers am mers legal, adica cu 130 km/h pe unde s-a putut prin Vest, ca am avut multe limite de 100 km/h prin Austria.

Concluzie

Detalii mai multe despre traseu vedeti in video-ul meu de calatorie din articol, insa concluzia e simpla: poti face lejer 1000 km cu o masina electrica moderna. Si aici nu vorbesc doar de Tesla, orice masina cu incarcare peste 80-100 kW poate face drumul asta in parametri asemanatori.

Cum va ziceam, acum doi ani am facut un drum asemanator (920 km) cu o Tesla Model 3 Standard Range, cu baterie de 50 kWh (asemanator cu Zoe) dar cu incarcare destul rapida intr-un timp asemanator: calculasem undeva pe la 11h si un pic.

Iar sa nu te opresti deloc e imposibil, cei care zic ca o fac sunt fie mincinosi, fie inconstienti, pentru ca nu e deloc sigur sa faci asta. Drept dovada, colegul Gabi a ajuns cu vreo 3-4h mai tarziu in Romania fata de noi, pentru ca s-a oprit sa mai schimbe peisajul.

Diferenta intre o masina electrica si una pe combustie e ca atunci cand te opresti, ar fi bine sa si incarci, ca sa nu irosesti timpul.