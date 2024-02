Mi-am cumpărat o cameră de supraveghere ieftină de pe Temu. Vedeți voi dacă a meritat!

Dat fiind c─â primesc destul de multe pachete – fie de la comenzile mele, fie produse la care le fac review pe blog, ╚Öi mai sunt plecat de acas─â sau nu pot ie╚Öi s─â le fac recep╚Ťia, aveam nevoie de o camer─â de supraveghere simpl─â ╚Öi ieftin─â.

Cum nu aveam de g├ónd s─â folosesc camera pentru altceva – urmeaz─â s─â instalez un sistem performant, dar dup─â ceva modific─âri la cas─â, care sunt ├«n plan anul acesta, mai spre var─â – am c─âutat ceva simplu, ieftin ╚Öi f─âr─â prea multe cabluri.

Solu╚Ťia identificat─â a fost un produs comercializat pe Temu, care la momentul respectiv costa 28,91 lei, de patru ori mai ieftin dec├ót cost─â acum. ­čÖé

Camera vine ├«ntr-o cutie simpl─â, are ╚Öi cablul de alimentare ├«n pachet (nu are ├«nc─ârc─âtorul de perete, ├«ns─â), un sistem de prindere ╚Öi de reglaj ╚Öi este extrem de mic─â. Are ╚Öi slot pentru card microSD, deci ave╚Ťi unde s─â salva╚Ťi ├«nregistr─ârile.

Montajul este extrem de simplu, partea adeziv─â av├ónd aderen╚Ť─â foarte bun─â. La mine este montat pe o fa╚Ťad─â de c─âr─âmid─â aparent─â, care este poroas─â ╚Öi denivelat─â. Cu toate acestea, dup─â o lun─â ├«ntreag─â, nu s-a clintit.

L-am pozi╚Ťionat astfel pentru c─â ├«mi permite s─â vizualizez poarta (de╚Öi mi-ar fi fost mai ok s─â o pot vedea ╚Öi pe cea de acces auto) ╚Öi pentru c─â este aproape de o priz─â. Prin urmare, nu v─â pot spune c├ót─â autonomie are, pentru c─â la mine st─â conectat─â ├«n permanen╚Ť─â la curent, iar pene de alimentare nu am avut ├«n acest timp. ­čÖé

Avem ╚Öi o interfa╚Ť─â mobil─â, de unde putem seta tipul de func╚Ťionare (s─â se declan╚Öeze ╚Öi s─â m─â notifice la identificarea unor zgomote sau mi╚Öc─âri), modul de func╚Ťionare, calitatea red─ârii video, etc.

Mi-a pl─âcut c─â are ╚Öi folder unde salveaz─â ├«nregistr─ârile pe care le faci tu sau c├ónd identific─â ea mi╚Öcare (nu am setat s─â porneasc─â la zgomote, pentru c─â am ceva lucr─âri de construc╚Ťie l├óng─â, iar muncitorii tronc─âne ├«ntr-una ╚Öi mi-ar fi trimis alarme camera ├«n continuu). Mi-ar fi pl─âcut s─â aib─â difuzor, c─â microfon are ╚Öi aud ce se vorbe╚Öte afar─â, ca s─â pot comunica cu curierii.

Nu v─â a╚Ötepta╚Ťi la film─âri demne de a fi ├«nc─ârcate pe social media, c─â nu e cazul. Mai ales cele pe timp de noapte dezam─âgesc destul de mult…

A meritat investi╚Ťia? P─âi, la mine, da! Cu nici 30 de lei, am posibilitatea s─â v─âd c├ónd ajunge curierul (mai ╚Ťine╚Ťi minte problemele mele cu Fan Courier?), pot s─â v─âd c─â ├«mi las─â pachetul ├«n curte, v─âd c├ónd ajung sau pleac─â copii de acas─â, c├ónd vine angajatul Aquatim pentru citirea contorului etc. Nu ╚Ötiu dac─â merit─â pentru voi, ├«n condi╚Ťiile ├«n care pre╚Ťul actual este mult mai mare…

În plus, calitatea imaginilor nu este cea mai bună, dar nici nu am căutat așa ceva, după cum v-am spus:

├Än loc de concluzii, v─â las pe voi s─â decide╚Ťi dac─â v-ar ajuta un asemenea gadget.