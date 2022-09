Fiasco-ul bateriilor Samsung nu pare sa se fi terminat

Galaxy Note 7 a fost un moment negru atat pentru Samsung cat si pentru fani, iar ce a descoperit Mrwhosetheboss nu arata bine.

Pentru cei care nu stiti, Mrwhosetheboss este unul dintre cei mai puternici youtuberi pe segmentul tech. Cu o vechime in industria tech, acesta are o colectie impresionanta de telefoane mobile, iar ce a descoperit de curand l-a socat. A gasit foarte multe telefoane Samsung din colectie – toate flagship-uri – cu bateriile umflate si carcasele crapate. Toate acestea in contextul in care telefoanele respective nu au fost folosite mai mult de cateva zeci de ore de cand le are. Este vorba de modele precum Galaxy Note 9, Note 10, S10, Z Fold si altele.

Ce e mai grav ca inainte de a produce video-ul a vorbit cu cei de la Samsung si le-a trimis cateva astfel de exemplare pentru investigatie, iar cei de la Samsung nu au revenit cu nici o clarificare. Chiar mai mult, acesta l-a contactat pe MKBHD si alti youtuberi tech si toti au confirmat ca au in colectie telefoane cu aceleasi probleme – marea majoritate Samsung. Video-ul mai jos.