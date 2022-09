Analiză DisplayMate: iPhone 14 Pro Max are cel mai bun ecran de pe piață

iPhone 14 Pro Max are cel mai bun ecran de smartphone de pe piață, arată testele realizate de DisplayMate. Noul ecran OLED LTPO asigură o luminozitate de până la 2300 niți, dublu față de iPhone 13 Pro Max, are cea mai bună acuratețe a culorilor dintre toate dispozitivele testate și oferă cel mai bun contrast de până acum. Totodată, calibrarea din fabrică este cea mai bună din industrie, susține DisplayMate.

Mai mult, ecranul obține scoruri maxime în 15 dintre testele realizate, nu are probleme de uniformitate și oferă o calitate a imaginii perfectă din toate punctele de vedere. De asemenea, este și primul display de iPhone cu refresh rate variabil între 1 Hz – 120 Hz, lucru ce reduce considerabil consumul de energie pentru always on display.

Via MacRumors