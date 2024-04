Am folosit un Android dupa 4 ani de iPhone: Nothing Phone 2A review

Nici nu mi-am dat seama ca a trecut atat de mult timp de cand n-am mai folosit, zile intregi la rand, un telefon cu Android ca telefon principal. Insa s-a intamplat acum cu Nothing Phone 2A, asa ca nu puteam sa nu scriu un review putin diferit.

Introducere

Sa nu credeti ca n-am mai pus in ultimii 4 ani mana pe un telefon cu Android, ca s-a mai intamplat. Insa nu le-am mai folosit extensiv. Si cum spuneam, chiar sunt cumva socat (si terifiat in acelasi timp) cat de repede trece timpul.

Pur si simplu de cand am trecut pe iPhone, in decembrie 2020 cand mi-am luat un iPhone 12, am fost atat de multumit de ecosistemul Apple incat n-am mai vrut sa fac trecerea (relativ greoaie) la Android.

De testat telefoane s-au ocupat cu multa pasiune colegii mei asa ca eu am ramas captiv dar comod in ecosistem. Insa acum am zis: gata! Hai sa vedem cum mai e pe Android dupa 4 ani.

Si nu am vrut sa fac testul asta folosind un flagship ci un midrange, asa ca Nothing Phone 2A a fost candidatul perfect. Mentionez ca acum am un iPhone 14 (simplu) si nu stiu daca isi are neaparat rost comparatia cu el in review, dar posibil sa o mai fac pe alocuri.

Despre Nothing Phone 2A

Daca stiti deja brandul Nothing, atunci n-are rost sa va mai spun ca e un brand pentru geeks, pasionati de calculatoare si de tehnologie in general. Tot ce fac ei arata „techy”, robotic si tehnologizat. De la cum arata dispozitivele in sine, pana la software, totul e desprins din filmele alea cu hackeri pe care le vedeam acum vreo 15 ani de zile. Cel putin asta e impresia pe care mi-a lasat-o mie.

Nothing Phone 2A este si el, evident, din acelasi „film”. Si chiar daca e un midrange, pentru ca are un pret de doar 1600 lei eu zic ca nu dezamageste nici la capitolul specificatii pe hartie dar nici in viata reala.

Iar pe hartie stam asa: procesor MediaTek 8-core (Dimensity 7200 Pro) care merge pana la 2.8 GHz, 8 sau 12 GB memorie RAM, 128 sau 256 GB memorie de stocare, camera de 32 MP pe fata si doua camere de 50 MP pe spate, una ultra-wide si una normala si, nu in ultimul rand, un display AMOLED full HD cu diagonala de 6.7 inch si luminozitate de pana la 1300 Nits.

Nici la conectivitate nu sta rau, are 5G, dual-SIM, Wi-Fi 6 (si o sa vedeti ca rupe) si Bluetooth 5.3.

Cum e viata cu Nothing Phone 2A

Eu nu o sa scriu despre teste de performanta si nici despre alte cifre plictisitoare pentru ca atunci cand am decis sa trec la iPhone si motivul pentru care am ramas are legatura cu subtitlul de mai sus: viata cu iPhone e simpla si usoara, pentru ca totul merge bine. Si la asta cumva ma voi raporta si cand va povestesc cum e viata cu Nothing Phone 2a. Dar voi incerca sa ating fiecare capitol important.

Spoiler alert: viata e buna. 🙂

Design

V-am spus deja cui se adreseaza, cel mai tare, cei de la Nothing. La fel si cu design-ul exerior al telefonului: fie-ti place fie-i pui o husa si gata. Insa ar fi pacat ca ai pierde si o functonalitate: interfata glyph, care arata ca un omulet pe spatele telefonlui si care-ti spune lucruri despre notifacarile telefonului, reactioneaza la muzica redata de telefon, sau altele.

Mie imi place design-ul, iar daca ar fi sa-i iau o husa i-as lua una transparenta, ca parca e pacat sa acoperi un spate atat de interesant.

Si cumva tot aici intra si proportiil si dimensiunile. Care-s perfecte pentru tinut cu o mana.

Sofware si viata de zi cu zi

La baza Nothing Phone are un Android 14 peste care vine cu interfata specifica Nothing, cum va spuneam, robotica. Adica ai iconite, widget-uri si fonturi speciale. Insa daca cumva nu-ti plac, si ti se par prea mult, poti sa le inlocuieste pe majoritatea cu unele clasice de Android.

Recunosc, nu m-am bagat prea mult in toate cotloanele software-ului customizat de Nothing, insa mi-a placut ce am avut la dispozitie. Am vrut sa-mi fac treaba, ceea am reusit cu brio. Insa mi-a placut, la capitolul customizare, ca poti creea direct din interfata lor wallpaper-uri folosind AI. Ii dai doua subiecte, si impreuna le foloseste pentru a-ti genera o imagine. Asa ca nu te vei plictisi niciodata de imaginea de pe desktop.

Trecerea de la iPhone la Android n-a fost grea, dar nici foarte usoara, mai ales ca eu am ales in mod intentionat sa nu copiez configuratia de pe mai vechiul meu Android (am un OnePlus ca telefon de urgenta). Si n-a fost neaparat usoara pentru ca nici Google nici Apple nu vor sa o faca asa, daca schimbi ecosistemul.

Insa odata instalate toate aplicatiile totul se misca extrem de bine pe Nothing Phone 2A. In etapa de instalare (cand instalezi mai multe aplicatii deodata) sau chiar in cea de dupa un reboot, telefonul se simte un pic mai „obosit”, insa cand il folosesti normal, uzual, nu ai nicio problema si chiar am fost impresionat foarte placut de cat de rapid si fluid se misca totul.

As indrazni chiar sa spun chiar ca n-am simtit vreo diferenta notabila fata de iPhone 14-le din dotare. Care, intre noi fie vorba, nu e nici el perfect.

Ba mai mult, la capitolul conectivitate Nothing Phone 2A a rupt iPhone-ul pe genunchi, ca aproape ca am atins viteza maxima teoretica de pe cablu… insa pe Wi-Fi. Pe 5G, din pacate, n-am avut cum sa-l testez cum trebuie, ca pachetul meu de la Yoxo n-are 5G iar la Digi mai mult 100 Mbps nu prinzi decat daca esti foarte norocos.

Camere

Va las jos niste poze facute cu telefonul. Insa m-am gandit sa si filmez un vlog complet cu el, pe care il voi pune pe canalul meu de YouTube in curand, si va avea in descriere linkul catre acest articol, si nu pot decat sa ma declar foarte multumit si de performantele camerelor. Insa pot sa spun ca un lucru tot nu s-a schimbat, si tot dezamageste: viteza cu care reactioneaza deschiderea camerei. Pe iPhone, deschizi camera si faci o poza in sub 2 secunde. Pe acest telefon cateodata merge in 2 secunde, altadata astepti 5 ca s-a blocat sau agatat.

Nu stiu cum e pe alte midrange-uri insa cred ca e la fel. Flagship-uri n-am testat de multa vreme, insa situatia aceeasi si pe flagship-uri acum 4 ani de zile. Chiar e asa greu sa optimizezi treaba asta?

In fine, calitatea pozelor e buna si odata deschisa aplicatia de camera faci treaba repede, insa daca vrei sa prinzi o „instantanee” risti sa o ratezi lejer.

Concluzie

In concluzie nu pot sa spun decat ca: ori s-au schimbat foarte mult telefoanele cu Android in ultimii 4 ani, ori Nothing a facut o treaba excelenta cu Phone 2a. Ori ambele. Pentru ca la 1600 lei sincer nu ma asteptam sa gasesc un telefon atat de rapid, cu camere atat de bune si software curat. Atat de bun, pe scurt.

In schimb pot sa spun si ce mi-a lipsit, si a fost un singur lucru. Mi-a lipsit incarcarea wireless, insa e clar ca nu le poti avea pe toate pe un telefon midrange. Dar chiar si asa m-am descurcat ok cu el, pentru ca nu am fost nevoit sa stau cu ochii pe baterie ca pe butelie. Cei 5000 mAh tin lejer o zi si chiar mai mult, ca nu l-am incarcat in fiecare seara. Nu am sa va spun cifre exacte, dar cam asta e ideea.