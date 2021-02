Forza Horizon 4 vine pe Steam

Probabil cel mai bun titlu arcade racing al momentului, Forza Horizon 4, va fi disponibil si pe Steam foarte curand.

Disponibil momentan doar prin intermediul magazinului Microsoft, pentru PC si Xbox One/Series S|X, Forza Horizon 4 va fi dipsonibil pe Steam incepand cu data de 9 martie. Jocul are deja o dedicata pagina pe Steam.

Personal, Forza Horizon 3 a fost cel care mi-a facut cunostinta cu seria. A fost primul disponibil pentru PC, iar trailerul de la E3 a fost unul din putinele trailere care m-au facut sa precomand un joc fara sa judec inainte. A fost intr-adevar un joc excelent, am peste 50 de ore petrecute in el si inca nu am epuizat tot continutul.

Forza Horizon 4 a imbunatatit reteta din 3, este foarte bine optimizat pentru PC, ofera o grafica foarte buna si 4 anotimpuri. Desi il am in Xbox Game Pass Ultimate pentru PC, cu siguranta il voi cumpara si pe Steam daca pretul este pana in 30 de euro.