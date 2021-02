ASUS a lansat in Romania ZenBook Duo 14 UX482- il avem la test deja

ASUS a lansat in urma cu putin timp noul laptop. A fost un eveniment online la care am luat parte si trebuie sa va recunosc ca am luat deja laptop-ul la test in aceasta dimineata. Pana sa vi-l prezint in cadrul unui review vreau totusi sa vedeti un scurt preview.

PS: am reusit sa facem un scurt preview intr-un video. Ne chinuim sa-l exportam in 4K deci o sa dureze putin.

ZenBook Duo 14 UX482 ofera un ecran de 14 inch NanoEdge cu spectru de culoare 100% sRGB, este validat PANTONE, iar suprafata acoperita este de 93%, ceea ce inseamna ca marginile sunt foarte subtiri.

Ecranul secundar este un Full HD de 12.6 inch. Suporta stylus, este IPS si tactil. De fapt si ecranul principal este tactil. Ecranul secundar se inclina la 7 grade atunci cand capacul laptop-ului este ridicat pentru o mai buna vizibilitate.

Faptul ca se inclina si ofera o vizibilitate mai buna este doar una dintre functii. In acel moment sistemul de racire elimina aerul cald prin spatele ecranului.

Avem o placa video Intel Iris sau GeForce MX450, procesoare pana la Core i7 gen 11, 32GB RAM si un SSD de 1TB de la Samsung. Autonomia este de pana la 19 ore, laptop-ul masoara 16.9mm grosime si cantareste 1.6kg.

Are un sistem de racire performant cu doua ventilatoare, un zgomot maxim de 39dbA, ventilatoare cu 97 de palete si automat o eficienta mai buna decat generatia anterioara.

Pe partea de conectica ofera 2x USB Thunderbolt 4, Wi-FI 6, HDMI, jack audio, slot microSD. Sunetul este Harman/Kardon, Are certificare MIL-STD-810H, fiind rezistent la umiditate, vibratii, altitudine mare, temperaturi scazute sau socuri.

Asa cum v-am spus eu l-am primit azi dimineata si deja m-am jucat putin cu el. Este foarte bine facut, foarte solid, premium si ecranele sunt superbe.

Poti sa pui pe ecranul secundar pana la 2 aplicatii, ai preseturi pentru Adobe Premier, Photoshop, AF pe care le poti pune pe ecranul secundar si sa ai acces rapid la ele in timp ce editezi pe ecranul principal.

Este silentios, tastatura se simte foarte bine insa eu nu am gasit in pachet palmrest-ul. In rest am gasit o husa de transport foarte eleganta.

La Cel il gasiti la pretul de 7199 lei cu procesor i7-1135G7, adica fix versiunea ajunsa si la mine la test.