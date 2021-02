GTA V continua sa bata recorduri

Grand Theft Auto s-a lansat in 2013 pentru Xbox 360 si Playstation 3. In 2014 pentru Playstation 4 si Xbox One, iar in 2015 a ajuns si pe PC.

Indiferent daca esti gamer sau nu, cu siguranta ai auzit de GTA macar odata datorita popularitatii si a recordurilor batute. In 2018 a fost declarat cel mai profitabil produs de entertainment al tuturor timpurilor, in 2020 a fost oferit in mod gratuit de Epic Games Store (iar serverele Epic au avut de suferit teribil) si este cel mai bine vandut joc video ai ultimilor 10 ani.

Popularitatea de care se bucura i-au asigurat confirmarea unei variante next-next gen si pentru Playstation 5 (next-get a fost deja cea de PS4 si Xbox One).

Acum aflam o noua veste legata de titlu: in anul 2020 jocul s-a vandut extrem de bine, doar anul lansarii (2013) fiind mai bun ca anul 2020. Astfel, GTA V a ajuns la un numar de 140 de milioane de exemplare vandute.

Grand Theft Auto V remains one of the most iconic titles ever released and continues to exceed our expectations, having sold in over 140 million units. In fact, in calendar 2020, more copies of Grand Theft Auto V were sold than in any other year except for 2013 when it first launched on PlayStation 3, and Xbox 360.