Forza Horizon 6 a fost anunțat oficial. Se lansează pe Xbox și PC în 2026

Următorul joc din seria Forza Horizon a fost anunțat oficial. Microsoft s-a ferit să intre în prea mult detalii, însă a dezvăluit că acțiunea din Forza Horizon 6 se va desfășura în Japonia și că jocul va fi dezvoltat de același studio ca până acum – Playground Games. De asemenea, Forza Horizon 6 nu va rămâne exclusiv pe PC și Xbox, așa cum s-a întâmplat cu titlurile mai vechi din franciza, ci va fi portat și pe PlayStation 5, însă după lansarea pe propriile platforme.
Și mai bine, jocul va fi disponibil din prima zi în mod gratuit pentru abonații Game Pass, dar și ca achiziție separată – exact la fel ca până acum. Din păcate, data de lansare exactă nu a fost comunicată, însă având în vedere lansarea GTA VI din luna mai, ne putem aștepta ca Forza Horizon 6 să ajungă pe PC și Xbox în a doua jumătate a anului viitor. A fost deja listat pe Steam, dar fără preț, cerințe sau o dată de lansare estimativă.
Via Neowin
