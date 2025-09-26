Tot mai multe jocuri necesită TPM 2.0 și Secure Boot și nu funcționează pe configurații mai vechi

Într-o încercare de a elimina trișorii din jocurile multiplayer, dezvoltatorii încep să introducă cerințe pentru TPM 2.0 și Secure Boot. Ambele mecanisme asigură integritatea aplicațiilor și a sistemului de operare la nivel de kernel, astfel că trișorilor le este greu spre imposibil să mai fenteze protecțiile anti-cheat din jocuri. Din păcate, însă, anti-cheat-urile de acest fel sunt destul de intruzive și nu sunt compatibile cu PC-urile mai vechi. În lipsa opțiunii Secure Boot și/sau a unui modul TPM 2.0, care este integrat de regulă în procesor, jocurile sau cel puțin componentele multiplayer ale acestora nu vor mai funcționa.

League of Legends include de ceva timp un astfel de mecanism, securizat prin TPM 2.0 și Secure Boot, însă acum se pare că mai toate jocurile multiplayer vor avea aceste cerințe. Battlefield 6, Call of Duty Black Ops 7, dar și multe alte titluri multiplayer care vor fi lansate în următoarea perioadă vor sosi cu anti-cheat la nivel de kernel încă din prima zi, însă cei cu configurații hardware mai vechi, ca de exemplu cele cu procesoare AMD Ryzen din prima generație sau mai vechi de Intel 8th gen, nu le vor mai putea juca. De asemenea, în funcție de cum este configurat BIOS-ul plăcii de bază, există posibilitatea Secure Boot să fie dezactivat în mod implicit, astfel că noile anti-cheat-uri și implicit și jocurile pe care le protejează nu vor funcționa.

În ultima versiune beta de Steam, Valve a inclus o opțiune pentru verificarea compatibilității cu TPM 2.0 și Secure Boot, fără să fie nevoie să instalați utilitare suplimentare sau să accesați BIOS-ul sistemului. Aceasta este inclusă în Steam Hardware Survey, va ajunge curând în versiunea stabilă a Steam și vă va ajuta să depanați problemele legate de TPM 2.0 și Secure Boot.