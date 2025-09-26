Iti poti strica senzorul foto daca filmezi direct spre un senzor LIDAR

Senzorii LIDAR sunt instalati pe telefoane Apple de cativa ani si au devenit populari printre utilizatorii casnici. Acestia au ajuns sa fie instalati si pe masinile moderne pentru a putea detecta obiectele din jur si distanta dintre ele. Recent, Marques Brownlee si-a stricat senzorul foto de pe iPhone in timp ce a filmat direct catre un senzor LIDAR instalat pe o masina. Cum e posibil?

MKBHD a filmat recent un Volvo echipat cu senzor LIDAR, un EX90 foarte misto. Problema este ca imediat dupa filmare au aparut niste pete evidente in poze si filmari. Se pare ca impulsurile de la senzorul LIDAR au afectat senzorul foto de pe telefon. Se intampla asta deoarece lentilele nu pot retine radiatiile IR, iar senzorul este afectat permanent si nu se mai poate remedia.

Asadar aveti grija cand faceti poze sau filmari la masinile de prin trafic. Daca au senzor LIDAR o sa va stricati telefoanele.