Fotografii spion cu Dacia Duster 2023 pe strazile din Romania

Dacia Duster 2023 va fi prezentata oficial anul acesta si va fi disponibila din 2023. Deja a aparut pe strazi camuflata pentru a fi testata in conditii cat mai reale. A fost surprinsa in fotografii si putem vedea cateva detalii interesante.

Noul Duster este realizat pe platforma CMF-B, aceeasi folosita si de Logan, Sandero sau Jogger, insa cu modificari specifice unui SUV. Preia 90% din design-ul conceptului Bigster, Dacia declarand ca atat noul Duster cat si viitorul SUV de clasa mai mare vor prelua 90% din acel design, deci ne asteptam ca design-ul celor doua SUV-uri noi sa fie destul de similar.

Vedem in poze noile stopuri si faruri cu semnatura noua, un eleron frumos la portbagaj care aduce aminte de Lamborghini Urus sau Peugeot 408, manerul usii spate este integrat langa geam asa cum vedem la modelele Clio sau la japoneze, iar usile intra acum in caroserie, ca la orice masina normala. Actualul Duster, fiind realizat pe o platforma veche, usile nu sunt integrate complet in caroserie.

Despre motoare nu stim multe. Clar nu vom mai avea 1.5dCi, care probabil va fi inlocuit de 1.6 hibrid de pe Jogger, motorul de 140 de cai. Si posibil sa ramana in gama si varianta de 1 litru cu GPL.