Galaxy Unpacked se va tine pe 11 august

Din pacate o legenda va lipsi de la „show”.

Sunt sanse foarte mici sa vedem Note 21, respectiv Note 21 Ultra in cadrul lui Galaxy Unpacked, iar Z Fold 3 si Z Flip 3 vor fi vedetele acestui eveniment. In ultimul an au circulat foarte multe zvonuri legate de seria Note 21 si absenta ei pentru a face loc telefoanelor foldable. Desi nu s-a confirmat 100%, faptul ca nu am avut nici o scurgere de informatii legate de un posibil prototip si tinand cont de tag-ul evenimentului „get ready to unfold”, putem spune ca s-au batut ultimele cuie in sicriul lui Note 21.

Z Fold 3 si Z Flip 3 vor utiliza procesorul Snapdraon 888 si vom afla toate detaliile despre ele pe 11 august. Este asteptat ca pretul de lansare al lui Z Fold 3 sa fie mai mic decat cel al lui Z Fold 2.