Company of Heroes 3 a fost anuntat

Al treilea titlu in excelenta serie de strategie a celor de la Relic a fost anuntat.

Acesta si-a facut debutul acum o saptamana, dar mi-a scapat si mie printre degete avand in vedere ca nu a primit foarte multa atentie din partea presei.

Relic Entertainment lucreaza de cativa ani buni la Age of Empires IV despre care am primit foarte putine informatii pana in acest an, cand am primit un mic trailer cu gameplay alaturi de o data de lansare pentru octombrie 2021. Avand in vedere faptul ca ar trebui sa lucreze intens la perfectarea acestuia, anuntul legat de Company of Heroes 3 este surprinzator. Si mai surprinzator este faptul ca deja avem un gameplay demo si jocul poate fi chiar incercat de gameri in versiunea pre-alpha.

Jocul promite sa pastreze esenta primului joc din serie, care este considerat unul dintre cele mai bune jocuri de strategie ale tuturor timpurilor si sa aduca elemente de gameplay noi care sa ofere fiecarui jucator o experienta unica.

Jocul nu are inca o data de lansare, dar mie mi s-a facut dor de un joc de strategie de calitate, mai ales dupa ce Iron Harvest 1920 m-a lasat putin cu buza umflata.