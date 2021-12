Gâlceavă în cer: China îl critică pe Elon Musk

Din când în când mai citesc și presa locală, pentru că, na, am terminat facultatea în domeniu…

Așa că mi-am dat seama că Elon Musk este discipol al lui Ion Țiriac. Seniorul, nu cel mic, pe care, apropo, nu îl cheamă Ion Ion. Bine, nici pe cel mare nu îl cheamă Ion, ci Ioan. Dar toate astea sunt subiecte de can-can…

Ei bine, Elon are deja afacerti în China, unde produce Tesla. Am putea spune că și China are afaceri cu el, pentru că are de unde copia tehnologie de ultimă oră pentru fabricile lor de mașini electrice. Off topic puțin, pariez deja pe transformarea statului asiatic în cel mai important producător și exportator de EV până la finalul deceniului. 😉

Cu toate acestea, se pare că sunt probleme în Paradis, pentru că ambasadorul Chinei s-a plâns la ONU pentru afirmațiile conform cărora sateliții SpaceX Starlink aproape s-au lovit de stația sa spațială de două ori în ultimul an.

Potrivit unui document transmis de China luna aceasta Biroului Națiunilor Unite pentru Afaceri Spațiale, stația spațială a țării a fost forțată să implementeze măsuri de prevenire a prevenirii coliziunilor în iulie și octombrie pentru a evita ciocnirea cu sateliții Starlink.

China dorește să solicite secretarului general al Națiunilor Unite să transmită informațiile menționate mai sus către toate statele părți la Tratatul privind spațiul cosmic, se arată în raport.

SpaceX a lansat peste 1.600 de sateliți pe orbită joasă a Pământului pentru a permite serviciul Starlink care transmite conexiunea la internet către zone îndepărtate. Compania intenționează să aibă între 12.000 și 42.000 de sateliți în următorii ani și a primit deja permisiunea de la Comisia Federală de Comunicații din SUA pentru a lansa până la 12.000.

Utilizatorii site-ului chinezesc de microblogging Weibo au reacționat la vestea plângerii cu furie îndreptată către Musk, SpaceX și SUA în general. BBC notează că unii au numit sateliții „arme americane de război spațial”, adăugând că „Musk este o nouă „armă” creată de guvernul și armata SUA”.

Dar nici China nu are un trecut impecabil atunci când vine vorba de accidente în spațiu. Jonathan McDowell, astrofizician la Centrul Harvard-Smithsonian pentru Astrofizică, a declarat pentru The Guardian că „Este, de asemenea, corect să spunem că stația spațială americană a trebuit de mai multe ori în ultimii zece ani să evite piese din testul militar anti-sateliți din China, din 2007. Nu e ca și cum chinezii au avut un record curat aici. Cel mai mare eveniment de resturi vreodată a fost testul anti-satelit chinezesc.”

Decembrie a fost o lună plină de evenimente pentru Musk. Nu numai că a fost numit persoana anului de către Time, dar CEO-ul a mai spus că va plăti peste 11 miliarde de dolari în taxe în acest an, mai mult decât orice american din istorie. Prin urmare, nici el și nici compania lui nu au oferit vreun comentariu pe tema aceasta.

Vedeți voi, dragii moșului – de aceea nu lansează România stații spațiale sau sateliți: pentru a nu intra în conglicte cu alte state. Unde mai pui că, la ce noroc avem ca nație, am fi capabili să nimerim fix prima navă spațială care vine să ne viziteze! Vizionari, ce mai…