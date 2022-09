Gameplay din GTA 6 a ajuns pe internet – poate cel mai mare leak din industria jocurilor video

Este pe bune! Clipurile sunt pe Youtube si Bloomberg a confirmat ca sunt reale. Asadar, este poate cel mai mare leak din industria jocurilor video dintotdeauna.

Nu este nici o pacaleala, desi ar parea. Sunt capturi reale din joc. 3GB de filmari, 90 de clipuri. Se pare ca cel care a pus mana pe aceste filmari este responsabil si de atacul de la Uber de saptamana trecuta. Asa spune el.

Se poate vedea clar ca sunt niste filmari cu jocul in dezvoltare, ba chiar se poate vedea si data la unul dintre ele, mai exact 2021. Jason Schreier, reporter la Bloomberg, a confirmat ca sunt adevarate.

Not that there was much doubt, but I’ve confirmed with Rockstar sources that this weekend’s massive Grand Theft Auto VI leak is indeed real. The footage is early and unfinished, of course. This is one of the biggest leaks in video game history and a nightmare for Rockstar Games

— Jason Schreier (@jasonschreier) September 18, 2022