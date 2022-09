Gaming News: Bonnie Ross paraseste 343 Industries si Microsoft dupa 28 de ani

Aceasta si-a anuntat demisia printr-o postare pe Twitter.

343 Industries este studioul infiintat de Microsoft in urma cu 15 ani si singurul scop al acestuia a fost sa preia seria Halo de la Bungie si sa-i insufle o noua viata. Bonnie Ross a fost lidera acestui studio inca de la inceput, iar 343 Industries este responsabil pentru Halo 4, Halo 5, The Masterchief Collection si Halo Infinite.

In timp ce Halo4 a fost primit cu mixed feelings cu balanta inclinandu-se usor spre bine, Halo 5 a fost un dezastru, iar The Masterchief Collection a fost o surpriza placuta. Infinite desi s-a bucurat de succes, nu poate fi considerat un super hit. A suferit amanari dupa ce fanii s-au plans de partea grafica, iar apoi a fost lansat fara mod co-op pentru campanie iar componenta multiplayer a fost oferita gratis.

Conform mai multor zvonuri interne, Bonnie Ross avea de gand de mai mult timp sa isi anunte demisia, iar motivele medicale pe care ea le mentioneaza nu ar fi tot adevarul.

Nefiind posesor de console, am jucat tot Masterchief Collection prin intermediul Game Pass si am savurat fiecare titlu. Am asteptat cu interes Infinite, dar acesta m-a lasat destul de indiferent. Din perspectiva gameplay-ului si al graficii a fost bun, dar directia spre titlu open-world nu mi s-a parut ca i-a adus vreun avantaj.

