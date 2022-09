Eficienta energetica a supercalculatoarelor – ce putem invata?

Prin intermediul unui comunicat de presa, Roger Benson, senior director pentru vanzari comerciale AMD pentru EMEA, ne povesteste ce putem invata din eficienta energetica a supercalculatoarelor



La fel cum cloud computing-ul pentru segmentul business a creat noi modalitati de implicare a companiilor in relatia cu clientii si a permis un nou mod de lucru mai flexibil, supercalculatoarele deschid noi posibilitati de inovatie prin accelerarea cu cateva ordine de marime a vitezei de cercetare si dezvoltare a produselor. Calculul de inalta performanta (HPC) poate fi folosit ca un indicator al tehnologiilor care se vor filtra în spatiul „civil” în timp. De exemplu, daca anumite unitati centrale de procesare si GPU-uri devin din ce in ce mai raspandite in spațiul HPC, este un semn destul de bun ca acestea se vor raspandi in curand in intreprinderi si pe piata medie.

S-ar putea sa credem ca „eficienta energetica și „supercalculatoare” sunt termeni care nu intersecteaza. Totusi, multe dintre aceste maaini necesita mai mult de un megawatt de energie electrică pentru a functiona, iar costurile anuale cu energia electrica pot ajunge cu ușurinta la milioane de dolari.

Cu toate acestea, o noua generatie de supercalculatoare nu numai ca ajuta organizatiile sa fie mai blande cu planeta datorita faptului ca ofera performante impresionante per watt, dar sunt folosite si pentru a dezvolta urmatoarea generatie de produse si solutii eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, pentru a contribui la reducerea gradului de schimbare climatica.

Lumi, o masina pre-exascale aflata la Centrul IT pentru Stiinta (CSC) din Kajaani, Finlanda, este, de asemenea, unul dintre cele mai eficiente supercalculatoare din lume din punct de vedere energetic, cu un raport gigaflops/watts de 51,6.

Racirea centrelor de date poate reprezenta până la 40% din consumul total de energie, dar prin utilizarea fluxurilor naturale de aer pentru racire și prin evitarea recircularii aerului cald, operatorii centrelor de date pot reduce consumul de energie și pot contribui la reducerea emisiilor asociate.

Crearea unei afaceri mai sustenabile a devenit o prioritate cheie pentru organizatii si, în prezent, tot mai multe companii isi stabilesc obiective în materie de clima si/sau eficienta energetica. Pentru aceste organizatii, exista lectii care pot fi învatate din tehnologiile inovatoare utilizate de unele dintre cele mai rapide supercomputere din lume, în special cele dezvoltate de AMD.

Atat liderii din domeniul afacerilor, cat si cei din domeniul IT pot beneficia de pe urma atentiei acordate ultimelor noutati din lumea supercomputerelor. Supercomputerele de astazi depasesc performanta si scara ridicata si deschid calea pentru metodele de calcul si sarcinile de lucru ale generatiei urmatoare, cum ar fi inteligenta artificiala, conducand la o eficienta energetica ridicata pentru a contribui la sustenabilitatea mediului.

Desi ideea de „supercalculatoare„ poate ca nu este un termen care se afla in prim-planul culturii organizationale, este clar că HPC devine rapid un instrument de baza pentru organizatiile moderne care doresc sa ramana in top pe piata competitiva de astazi. Iar procesoarele AMD din spatele acestei tehnologii ar putea modela viitorul infrastructurii departamentului IT din numeroase organizatii.

Mai multe despre AMD si supercalculatoare puteti citi aici.