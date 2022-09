AMD a lansat Super Resolution FidelityFX 2.1 si anunta noi titluri compatibile cu tehnologia FSR

Aceasta include actualizari ale algoritmului care imbunatatesc fidelitatea grafica din jocuri.

FidelityFX Super Resolution este tehnologia de ultima generatie de upscaling temporal de la AMD, conceputa pentru a creste framerate-ul in jocurile compatibile, oferind in acelasi timp o calitate ridicata a imaginii. La fel ca FSR 1 și FSR 2, FSR 2.1 este complet open source si va functiona pe o gama larga de hardware, inclusiv pe produsele concurentilor din tabara verde. Este disponibila pentru dezvoltatorii de jocuri pe GPUOpen.com.

AMD a anuntat inca 11 jocuri compatibile cu FSR 2, ceea ce aduce numarul total de titluri compatibile la 45 in mai putin de patru luni de la lansarea. Printre noile titluri se afla Deep Rock Galactic, Destroy All Humans! 2 – Reprobed, Ghostwire: Tokyo sau Scorn. In total sunt peste 110 titluri compatibile cu AMD FSR 1, 2 si 2.1.