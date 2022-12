Gaming news: The Game Awards 2022 – Elden Ring este jocul anului plus multe trailere noi

Ca in fiecare an, pe langa castigatori si pierzatori, in cadrul TGA producatorii de jocuri au anuntat fie titluri noi, fie progresele la titlurile aflate in dezvoltare. Cateva surprize foarte placute.

Batman si-a facut debutul oficial in Suicide Squad: Kill the Justice League si ofera un omagiu actorului Kevin Conroy – cel care a dat viata personajului atat in jocuri cat si in desene si a murit recent de cancer. Titlul pare ca va beneficia de umorul Suicide Squad. Se va lansa pe 26 mai.

Star Wars Jedi: Survivor a primit primul trailer de gameplay si are data de lansare pe 17 martie 2023. Aventurile lui Cal continua, iar sequelul pare sa pastreze reteta primului joc in mare masura precum si stilul grafic. Eu am terminat chiar de curand Jedi: Fallen Order si astept cu interes sa continui aventurile.

Diablo IV are data de lansare – vine pe 6 iunie 2023. Avem un cinematic si niste impresii la cald.

Nu am jucat primul Death Stranding, dar trailerul care confirma partea a doua mi-a dat niste goosebumps ca nimic altceva pana acum. Hideo Kojima este un geniu.

Warhammer 40.000 Space Marine 2 a primit un scurt trailer, dar eficient in a ma face sa salivez dupa Ultramarines.

Phantom Liberty, primul expansion pentru Cyberpunk 2077 a primit al doilea trailer. Sper ca recunoasteti a doua voce inainte sa vedeti fata actorului :).

Sony se tine de cuvant si aduce inca un titlu foarte apreciat pe console pe PC: Returnal!

Final Fantasy XVI a primit un trailer care confirma lansare in 2023.

From Software, dezvoltatorii lui Elden Ring, marele castigator TAG, a anuntat Armored Core VI Fires of Rubicon

Ken Levine, creatorul Bioshock, revine in scena cu Judas.

Street Fighter 6 aterizeaza pe 2 iunie

Scars Above – un indie care pare inspirat din Returnal va fi lansat pe 28 februarie.

Banishers: Ghosts of New Eden este noul joc de la Don’t Nod – cei responsabili pentru Vampyr sau Life is Strange.

Primele secvente gameplay din reboot-ul Lords of the Fallen au fost facute publice.

Remnant 2 a fost confirmat oficial.

Immortals of Aveum este un FPS single-player cu elemente de magie.